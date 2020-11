कोल्हापूर : वडणगेत खिडकीचे गड उचकटून सव्वादोन लाखांच्या दागिन्यांची चोरी

कोल्हापूर - वडणगे (ता. करवीर) येथील बंद घराच्या खिडकीचे गज उचकटून चोरट्याने आत प्रवेश केला. त्याने घरातील साडेसात तोळ्याचे सोन्याचे दागिने, चांदीचा ऐवजासह रोकड असा सव्वादोन लाखांचा मुद्देमाल लंपास केला. याची नोंद करवीर पोलिस ठाण्यात झाली. याबाबतची फिर्याद अनिल राजाराम सादुले (वय 55, रा. उत्तरेश्‍वर पेठ) यांनी दिली. याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती, अनिल सादुले हे वडणगे येथे राहत असून किराणा व्यवसाय करतात. त्यांचे उत्तरेश्‍वर पेठेतही घर आहे. दिवाळी सणासाठी ते कुटुंबासोबत 21 नोव्हेंबरला उत्तरेश्‍वर येथील घरी गेले होते. दरम्यान चोरट्याने त्यांच्या बंद घराच्या खिडकीचे गज उचकटून आत प्रवेश केला. घरातील बेडरूमधील लोखंडी कपाटाचा दरवाजा तोडून त्यातील 14 हजार 500 रूपयांची रोकड, अडीच तोळे वजनाची दोन सोन्याची चेन, अर्धा तोळ्याचे लॉकेट, 15 ग्रॅमचे तीन वळे, 15 ग्रॅमच्या दोन सोन्याच्या अंगठ्या, 12 ग्रॅमची दोन नाणी, 4 ग्रॅमचे डुलसह 200 ग्रॅमच्या चांदीच्या समई, मूर्ती, 50 ग्रॅमची समई, 200 ग्रॅमचे ताट, 50 ग्रॅमचा ग्लास, 50 ग्रॅमचे तबक, 200 ग्रॅम निरंजनासह 150 ग्रॅम वजनाचे चांदीचे दागिने असा एकूण 2 लाख 14 हजार 500 रूपयांचा ऐवज लंपास केला. हे पण वाचा - तपासणी न करताच शिक्षक झाले हजर आणि आले पॉझिटिव्ह सोमवारी सायंकाळी सहाच्या सुमारास हा प्रकार उघडकीस आला. सादुले यांनी याची माहिती करवीर पोलिसांना दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. आज याबाबतची फिर्याद सादुले यांनी दिली. त्यानुसार पोलिसांनी चोरट्याचा शोध सुरू केला.

संपादन - धनाजी सुर्वे

Web Title: theft of two lakh items in kolhapur