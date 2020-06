संसाराची राखरांगोळी करून फुलतोय त्यांचा संसार

कोल्हापूर ः लॉकडाऊनमुळे एकीकडे काम नाही, कामगार, नोकरदारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, दुसरीकडे लोकांना जुगाराचे व्यसन लावून त्यांना कंगाल करण्यासाठी मटका मालकांनी धंदा जोमात सुरू केला. अलिखित आदेशानुसार शहरात, इचलकरंजी, राधानगरी अशा सर्वच ठिकाणी अड्डे खुले झाले आहेत. या धंद्यात रोज लाखो रुपयांची उलाढाल सुरू आहे. लॉकडाऊन, संचारबंदी ही केवळ सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्यासाठी आणि अवैध धंदेवाल्यांना सारेकाही ओपन अशी स्थिती पाहावयास मिळत आहे. मटक्‍यांची पाळेमुळे उखडण्यासाठी पोलिसांनी कितीही प्रयत्न केले तरी मुजोर मटका मालकांनी लोकांना लुबाडण्यासाठी अड्डे सुरू केले. आज एका सामाजिक कार्यक्रर्त्यांनी याबाबत थेट चिठ्ठ्या देऊन पोलिसांकडे तक्रार केली. हे एक निमित्त आहे, वास्तविक एकीकडे कडक नियमावली केली जात असताना दुसरीकडे मटक्‍यांच्या आकड्यांचा खेळ मांडला जात आहे. इचलकरंजी येथे मटकाकिंगवर मोकाखाली कारवाई झाल्यानंतर मटका बंद होईल अशी पुष्टी दिली जात होती; परंतू आता वडिलांचा वारसा घेऊन मुलगा धंद्यात आला आहे. दरररोजची उलाढाल 9 लाखांची असल्याचे काही जण सांगत आहेत. दररोज लाखोंची उलाढाल

इचलकरंजीतून राधानगरी मटक्‍याचे कनेक्‍शन झाले असून तिथे ही अशाच पद्धतीने मटक्‍यांचा अड्डा मांडला जात आहे. तिथे ही 15 ते 20 लाखांची उलाढाल असल्याचे सांगतात.

