घरकुल योजनेसाठी अनुदान आहे, मात्र लाभार्थी येईनात

गडहिंग्लज : शासनाच्या एखाद्या योजनेचा लाभ मिळविणे म्हणजे अनंत अडचणीचा डोंगर. तो पार करणे प्रत्येकालाच झेपते असे नाही. पण, शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजनेत लाभार्थी निवडीचे निकष बदलले. लाभार्थ्यांना जणू पायघड्याच घातल्या, तरीही जिल्ह्यातील 751 कुटुंबांनी घरकुल बांधकामाकडे दुर्लक्ष केले आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्याक गटातील या लाभार्थ्यांनी अद्याप याकडे गांभीर्याने पाहिले नसल्याचे चित्र आहे. सातत्याच्या पाठपुराव्याला लाभार्थी दाद देत नसल्याने प्रशासनही हतबल झाले आहे. केंद्र शासनाने प्रत्येकाला हक्काचे घर देण्याचे धोरण अवलंबले. त्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेतून निधी उपलब्ध केला. लाभार्थ्यांना एक लाख 20 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. त्याशिवाय रोजगार हमी योजनेतून 18 हजार रुपये मिळतात. लाभार्थ्यांकडे स्वत:ची जागा उपलब्ध नसेल, तर पंडित दिनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी योजनेतून प्रत्येक लाभार्थ्यांला 50 हजार रुपये दिले जातात. पूर्वी गावपातळीवरून लाभार्थ्यांची शिफारस केली जात होती. पण, त्यामध्ये बदल करुन शासनानेच 2011 च्या आर्थिक, जातीनिहाय जनगणनेवरून लाभार्थी निवडले. त्यामुळे गरजू विनासायास योजनेचे लाभार्थी बनले. पण, जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व अल्पसंख्याक गटातील 751 लाभार्थ्यांनी गेल्या तीन वर्षांत घरकुल बांधकामाला सुरवातच केलेली नाही. पण, जागा नाही, निधी नाही अशी एक ना अनेक कारणे सांगत बांधकामाकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. घरकुलाचे बांधकाम न केलेले लाभार्थी...

- अनुसूचित जाती.......... 491

- अनुसूचित जमाती........ 62

- अल्पसंख्याक.............. 198 खऱ्या गरजूंना प्रतीक्षा...

शासनाने 2011 च्या आर्थिक जातीनिहाय जनगणनेवरून घरकुलचे लाभार्थी निवडले आहेत. पण, तीन वर्षे झाली तरी बांधकामाचा श्रीगणेशा न करणारे लाभार्थी खरेच गरजू आहेत का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. दुसरीकडे प्रपत्र "ब' आणि प्रपत्र "ड' मधील हजारो गरजू योजनेचा लाभ कधी मिळेल, या प्रतीक्षेत आहेत. शिरोळमध्ये सर्वाधिक...

घरकुल बांधकामाकडे दुर्लक्ष करण्यात शिरोळ तालुक्‍यातील सर्वाधिक 196 लाभार्थी आहेत. त्याखालोखाल हातकणंगले (163), करवीर (108) मधील लाभार्थ्यांची शंभरी पार झाली आहे. गडहिंग्लज व कागलमध्ये प्रत्येकी 75, पन्हाळा 41, चंदगड 37, आजरा 23, शाहुवाडी 13, भुदरगड 12, राधानगरी 8 अशी लाभार्थ्यांची उतरंड आहे. गगनबावडा तालुक्‍यात घरकुल बांधकामाकडे दुर्लक्ष करणारा एकही लाभार्थी नाही. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

