आजऱ्यात यंदा पावसाचे मीटर डाऊन, गाडे अडले 'एवढ्या' मिली मीटरवर

आजरा : गतवर्षी धुवॉंधार कोसळलेल्या पावसाने यंदा मात्र शेतकऱ्याच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. जून महिन्यात दमदार सुरवात केलेल्या पावसाने हुलकावणी देण्यास सुरवात केली आहे. माळरानावरील पिक अडचणीत आली असून अंतिम टप्प्यातील भात रोपा खोळंबल्या आहेत. शेतकऱ्यांना जोरदार पावसाची प्रतीक्षा असून 965 मिली मिटरवर गेले पाच सहा दिवस पावसाचे मीटर अडकले आहे. एकंदर यंदा पावसाची "दमछाक' झाली आहे. आजरेकरांना पाऊस तसा नवा नाही. पावसाळ्यात तालुक्‍यात धुवॉंधार पाऊस कोसळतो. पावसामुळे घरा बाहेर पडणेही मुश्‍कील होते. गतवर्षी तालुक्‍यात अतिवृष्टी झाली. तालुक्‍यात सरासरी 3600 मिमी पाऊस झाला. हिरण्यकेशी व चित्रा नदीला महापुर आला. तालुक्‍यातील आठ गावे पाण्याखाली गेली होती. शेती व पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्याचे चित्र आजही डोळ्यासमोर उभारले, तर अंगावर काटा येतो. पण यंदा मात्र उलटे चित्र दिसत आहे. पावसाने हुलकावणी देण्याचा खेळच तालुक्‍यात सुरू केला आहे. तालुक्‍यात आजअखेर 965 मिलीमिटर पावसाची नोंद झाली आहे. गेले पाच सहा दिवस पावसाने हुलकावणी दिल्याने त्याला एक हजार मिलीमिटरचा आकडा पार करता आला नाही. पाऊस नसल्याने तालुक्‍याच्या पश्‍चिम भागातील अंतिम टप्प्यात असलेले रोप लावणीचे काम खोळंबले आहे. माळरानावरील भात, भुईमूग व नागली पिक अडचणीत आली आहेत. सध्या "पुष्य' नक्षत्र सुरू झाले आहे. या नक्षत्रात जोरदार पाऊस पडतो. पण पुष्य नक्षत्राचे सुरवातीचे दिवसच कोरडे गेले आहेत. शेतकऱ्यांना जोरदार पावसाची प्रतिक्षा लागून राहीली आहे. पावसाच्या गावातही हुलकावणी

पावसाचे गाव व प्रतिचेरापुंजी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या किटवडे या गावात गेले पाच सहा दिवस पावसाने हुलकावणी दिली आहे. गेले दोन दिवस कोरडे गेले असल्याचे किटवडे येथील पाऊस मापन केंद्राचे प्रमुख आर. डी. सावंत यांनी सांगितले. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

Web Title: There Is Less Rain In Ajara This Year Kolhapur Marathi News