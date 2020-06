20 पटांच्या आतील  448 शाळा होणार सुरू 

कोल्हापूर : कोरोनामुळे जिल्ह्यातील शाळा बंद कराव्या लागल्या. परीक्षाही झाल्या नाहीत, तसेच नवीन शैक्षणिक वर्षही अडचणीत आले आहे. आता विनाविलंब टप्प्याटप्प्याने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्या अनुषंगानेच जिल्हा परिषदेनेही पहिल्या टप्प्यात 20 पटांच्या आतील शाळा सुरू करण्याच्या सूचना गट शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात 448 शाळा सुरू होतील, असा अंदाज व्यक्‍त होत आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागांतर्गत सुमारे 1800 पेक्षा अधिक शाळा असून दोन लाख विद्यार्थी आहेत. मार्चमध्ये कोरोनाचे सावट आले आणि शाळा अनिश्‍चित काळासाठी बंद केल्या. यानंतर शाळा सुरू होण्याची शक्‍यता नसल्याने परीक्षाही रद्द केल्या. शाळा नाही, परीक्षा नाही, नवीन वर्षाची अनिश्‍चितता यामुळे पालक व विद्यार्थी चिंतेत आहेत. त्यामुळे राज्याच्या शिक्षण विभागाने शाळा सुरू करण्याबाबत सूचना केल्या आहेत.

जिल्हा परिषदेतून नुकतीच व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून गट शिक्षणाधिकाऱ्यांची आढावा बैठक झाली. या बैठकीत शाळा सुरू करण्याबाबत चर्चा झाली. येत्या 15 जूनला शैक्षणिक वर्ष सुरू होणार आहे. या दिवशी सर्व शिक्षक शाळेत हजर राहणार आहेत. यानंतर लगेचच 20 पटाच्या आतील 448 शाळा सुरू केल्या जातील. यानंतर ज्या शाळा अलगीकरणासाठी दिल्या आहेत, त्या ताब्यात घेऊन तिथे निर्जंतुकीकरण केले जाणार आहे. त्या 15 दिवस बंद ठेवल्या जातील. तर कमी रुग्ण असतील तर त्यांना मंगल कार्यालय, सोसायटी, मंदिरे या ठिकाणी ठेवण्याची व्यवस्था करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

ज्या शाळांचा पट 20 च्या आत आहे. ज्या ठिकाणी कोरोनाचे रुग्ण नाहीत, शाळा अलगीकरणासाठी दिलेल्या नाहीत. अशा शाळा सुरू केल्या जातील. 448 शाळा पहिल्या टप्प्यात सुरू होतील, अशी परिस्थिती आहे. त्याबाबत सर्व गट शिक्षणाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. तर जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात सर्व शाळा सुरू होतील.

- आशा उबाळे, शिक्षणाधिकारी, (प्राथमिक).



