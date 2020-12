इचलकरंजी पालिकेची सभा वादळी ठरणार 

इचलकरंजी : येथील पालिकेची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी (ता.11) दुपारी 12.15 वाजता आयोजीत करण्यात आली आहे. सभेसमोर तब्बल 82 विषय ठेवण्यात आले आहेत. यामध्ये जागा आरक्षण रद्द करण्यासह अनेक महत्वाचे विषयांचा समावेश आहेत. त्यामुळे ही सभा वादळी ठरण्याची चिन्हे अधिक आहेत. मुळात विषय पत्रिकेसोबत प्रथमच प्रशासनाकडून टिप्पणी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सभा होण्यापूर्वीच वादग्रस्त ठरली आहे. भुयारी गटार योजनेच्या मक्तेदारास मुदतवाढ देण्याचा वादग्रस्त विषय सभागृहासमोर आहे. या विषयावरील निर्णय घेतांना सभागृहासह प्रशासनाची कसोटी लागणार आहे. विरोधकांनी या विषयावरुन सत्तारुढ गटासह प्रशासनाला कोंडीत पकडण्याची व्यूहरचना आखली आहे. जागा आरक्षण रद्द करण्याचे विषय पून्हा चर्चेला आणले आहेत. गेल्या सभेत हे विषय प्रलंबीत ठेवण्यात आले आहेत. या विषया संदर्भात ताराराणी आघाडीचे पक्षप्रतोद प्रकाश मोरबाळे, कॉंग्रेसचे सुनिल पाटील आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पक्षप्रतोद अशोक जांभळे यांनी संबंधित सर्व विषय रद्द करण्याची अथवा फेरबदलासह नियोजन समितीकडून पून्हा सभागृहासमोर आणण्याची मागणी केली आहे. या शिवाय दुकान गाळेधारकांनी 30 वर्षे मुदतीने गाळे भाड्यांने देण्याचा विषय प्रलंबित आहे. या विषयावर कोणता निर्णय होणार याकडे लक्ष लागले आहे. पूर रेषेतील नागरिकांचा विषय मंजुरीसाठी

महापूराच्या पार्श्‍वभूमीवर पूर रेषेतील नागरिकांना सहाय्यभूत करणारी प्रणाली विकसित करण्याचा विषय मंजुरीसाठी सभागृहासमोर आहे. तर शहरात वैशिष्ट्‌यपूर्ण योजनेतून शुध्द प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये करण्यात आलेला बदल सभागृहाच्या निदर्शनास आणण्याचा विषय आहे. यासह आणखी काही विषयावर सभा वादळी होण्याची शक्‍यता आहे. संपादन - सचिन चराटी Kolhapur

Web Title: There Will Be A Dispute In The Meeting Of Ichalkaranji Municipality Kolhapur Marathi News