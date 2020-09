केएमटी बससेवा बंदच राहणार कारण ही आहेत कारणे

कोल्हापूर, ः राज्यात खासगी वाहतूक सुरू झाली तरी केएमटीची सेवा बंदच राहणार आहे. शाळा, महाविद्यालये सुरू होत नाहीत. तोपर्यत केएमटी पूर्णक्षमतेने सुरू होण्याची चिन्हे तुर्तास तरी दिसत नाहीत.

केएमटीच्या शंभर गाड्या रस्त्यावर आणायचे म्हटले तरी दररोज सुमारे सात हजार लीटर डिझेल लागते. सध्या ज्या दहा गाड्या धावतात त्यांच्यापासून प्रवाशी उत्पन्न वीस ते बावीस हजार इतके आहे. कोरोनामुळे सोशल डिस्टंन्स राखणे गरजेचे आहे. सध्या जेमतेम वीसच प्रवाशी सध्या प्रवास करू शकतात. कोरोनाचे संकट आणखी काही दिवस कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे वीस प्रवाशांच्या जोरावर सेवा सुरू करणे परवडणारे नाही.

एस. टी. सेवा सुरू झाल्यानंतर केएमटी सुरू होईल, अशी अपेक्षा होती. 1 जूनपासून सुरू करण्याची शक्‍यता होती. नंतर कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत गेली आणि केएमटी सुरू होण्याची शक्‍यता मावळली. केएमटीच्या चाळीस गाड्या आपत्कालीन सेवेत आहेत. जिल्हा प्रशासनाकडे सुमारे अडीच कोटी रूपये बिलापोटी थकीत असल्याचे केएमटी व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे.

रोजचे सव्वा आठ लाख रूपये उत्पन्न असलेल्या केएमटीच्या तिजोरीत सध्या दिवसाकाठी वीस ते बावीस हजार जमा होत आहे. डिझेलचा खर्च आहेच शिवाय एका गाडीमागे किमान ऐंशी हजार रूपये विमा भरावा लागतो. अन्य करांचा बोजा आहे. गाड्यांच्या देखभाल दुरूस्तीचा खर्चही मोठा आहे. चार महिन्यापासून 75 टक्के पगार सुरू आहे. दंडाच्या पावत्याही झाल्या कमी

चालक वाहकांच्या हाताला काम नसल्याने त्यांना मास्क न लावणाऱ्यांच्या दंडाच्या पावत्या करण्याचे काम दिले गेले. आता बहुतांशी लोक मास्कचा वापर करत असल्याने दंडाच्या पावत्याही कमी झाल्या आहेत. कोरोनामुळे लोकांची पै पाहुण्यांकडील ये-जा थांबली आहे. शहरात कामानिमित्ताने यायचे म्हंटले तरी लोक दुचाकी गाड्यांचा वापर करतात. त्याचा फटका सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला बसत आहे. संपादन - यशवंत केसरकर



Web Title: These are the reasons why KMT bus service will remain closed