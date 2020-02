मोर्ले पारगड रस्त्यासाठी तिसऱ्या दिवशीही उपोषण

चंदगड : सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्ह्याला जोडणाऱ्या मोर्ले-पारगड रस्त्यासाठी पारगड पंचक्रोशी कृती समितीने पुकारलेले बेमुदत उपोषण आंदोलन आज तिसऱ्या दिवशी सुद्धा सुरूच राहिले. उपवनसंरक्षकांकडून वेळेत निर्णय न झाल्याने आंदोलकांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. उपोषण आंदोलनाला बसलेले ज्येष्ठ कार्यकर्ते रघुवीर शेलार यांची प्रकृती कालपासून खालावली आहे. परंतु त्याही स्थितीत निर्णय होईपर्यंत आंदोलनापासून परावृत्त होणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. रमावती नाईक या वयोवृद्ध महिला आंदोलकांची प्रकृती सुद्धा कालपासून खालावली आहे. त्यामुळे वन विभागाने वेळेत निर्णय न दिल्यास चंदगड येथील कार्यालयाला टाळे ठोकणार असल्याचे चंदगड तालुका संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष गणेश फाटक यांनी सांगितले. दरम्यान, मोर्ले-पारगड रस्त्यासाठी घेतलेल्या वनविभागाच्या जागेला पर्यायी जागा शाहूवाडी तालुक्‍यात दिली आहे. उपवनसंरक्षक या जागेच्या मोजणीसाठी आज गेले होते असे सांगण्यात आले. ही जागा मोजून घेतल्यानंतर ते या रस्त्याच्या कामाला नाहरकत देणार असल्याचे समजते. परंतु आंदोलकांची शारीरिक स्थिती पाहता अधिकाऱ्यांनी वेळेत निर्णय घेणे गरजेचे आहे शनिवार व रविवार कार्यालयीन सुट्टीचे दिवस असल्याने आंदोलकांना ताटकळत ठेवणे योग्य नसल्याचे बोलले जात होते. आंदोलनामध्ये पारगड पंचक्रोशीतील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. तालुक्‍याच्या अन्य भागातून सुद्धा त्यांना दररोज मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळत आहे.

