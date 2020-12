विधायकतेने सजणार "थर्टी फर्स्ट' सोहळा! 

कोल्हापूर : कोरोनाच्या कटू आठवणींना तिलांजली देत कोल्हापूरकर सरत्या वर्षाला निरोप देत नववर्षाचे दिमाखात स्वागत करणार आहेत. गुरुवारी (ता. 31) कोरोनाचे नियम पाळतच हे सर्व उपक्रम होणार असून व्हर्च्युअल कार्यक्रमांचाही समावेश असेल. दरम्यान, थर्टी फर्स्टच्या सेलिब्रेशनसाठी विविध हॉटेल, रिसॉर्ट सज्ज झाली असून प्रशासनाच्या सर्व नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाणार आहे. पोलिसांप्रति कृतज्ञता...

सावली फाउंडेशनतर्फे पोलिसांप्रति कृतज्ञता म्हणून रात्री बंदोबस्तावरील पोलिसांना कॉफी व बिस्किटांचे वाटप केले जाईल. गुरुवारी (ता. 31) मार्गशीर्ष गुरुवार असल्याने उद्या (बुधवारी) अनेक जण थर्टी फर्स्ट करतील. त्यामुळे सलग दोन दिवस फाउंडेशनतर्फे हा उपक्रम राबवला जाणार आहे. फाउंडेशनचे कार्यकर्ते पाच जणांच्या स्वतंत्र टीम करून संपूर्ण शहरात हा उपक्रम राबवणार आहेत. पानपट्टी असोसिएशनतर्फे आरोग्य विमा

जिल्हा पानपट्टी असोसिएशनतर्फे कोरोना काळात एक लाखाचा निधी शासनाला देण्यात आला. आता नवीन वर्षात सर्व सदस्यांचा आरोग्य विमा उतरवला जाणार असून त्यांच्या कुटुंबीयांसाठीही आरोग्य विमा योजना सुरू केली जाणार आहे. सरत्या वर्षाला निरोप देताना त्याचे नियोजन होणार आहे. चाला, आरोग्यासाठी...

रंकाळा संवर्धन व संरक्षण समिती आणि अंबाबाई भक्त मंडळ मोफत अन्नछत्रातर्फे सकाळी सहा वाजता "चाला, आरोग्यासाठी' हा उपक्रम होणार आहे. सकाळी सहा वाजता रंकाळा परिक्रमेला प्रारंभ होणार असून साडेनऊपर्यंत सर्वांनी कमीत कमी एक किंवा पाच प्रदक्षिणा रंकाळ्याभोवती घालणे, असा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. रंकाळ्यासमोरील डी मार्टसमोरून या उपक्रमाला प्रारंभ होणार असून अधिकाधिक कोल्हापूरकरांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन संयोजकांनी केले आहे. निराधारांना स्वेटर...

सध्याच्या थंडीच्या पार्श्‍वभूमीवर रस्त्यावरच राहणाऱ्या निराधारांना आणि ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना स्वेटर देऊन नववर्षाचे स्वागत करण्याचे आवाहन विविध संस्थांनी केले आहे. त्याला प्रतिसाद देत विविध ग्रुप आणि संघटनांच्या वतीने या वंचित घटकांना स्वेटर, ब्लॅंकेट आणि उबदार कपडे दिले जाणार आहेत. मात्र, रात्री संचारबंदी असल्याने दहापर्यंतच असे उपक्रम घेण्यावर भर असेल.

