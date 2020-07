कुरुंदवाड शहरात परगावाहून येणाऱ्या नागरिकांची कसून चौकशी

कुरुंदवाड : कोरोनाचा संसर्ग आणि प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पालिकेने शहरात प्रभागनिहाय लॉकडाउन केले आहे. हेरवाड ग्रामपंचायतीने रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या 22 जणांना संस्थात्मक अलगीकरणात ठेवले आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांचे घरातच अलगीकरण केले आहे. दरम्यान, तहसीलदार डॉ. अपर्णा मोरे-धुमाळ यांनी कुरुंदवाड पालिकेला व हेरवाड ग्रामपंचायतीला भेट दिली. शहरात 11 कोरोनाग्रस्तांची नोंद झाल्याने पालिकेने माळभाग, सन्मित्र चौक, भालचंद्र थिएटर परिसर, बागवान गल्ली, बाजारपेठेत बॅरिकेडस लावून प्रभागनिहाय बंदिस्त केले. परगावाहून येणाऱ्या नागरिकांची कसून चौकशी सुरू आहे. याची नोंदही घेतली आहे. कुरुंदवाड व लक्ष्मीनगरातील रुग्णांच्या संपर्कातील 11 जणांना स्वॅब तपासणीसाठी नेले आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांना पालिकेने घरातच अलगीकरण केले आहे. तहसीलदार डॉ. सौ. मोरे-धुमाळ यांनी मुख्याधिकारी निखिल जाधव यांची भेट घेऊन माहिती घेतली. पालिकेची कर्मचारी मास्क न लावणाऱ्या नागरिकांना हात जोडून मास्क वापरण्याची विनवणी करीत होते. आजही मास्क न लावणाऱ्या आणि सोशल डिस्टन्सचे पालन न करणाऱ्यांकडून 10,700 रुपये दंड वसूल केला.

हेरवाड ग्रामपंचायतीने रुग्णाच्या संपर्कातील 22 जणांचे स्वॅब तपासणीसाठी घेऊन कुटुंबांना घरातच अलगीकरण करून त्यांचा परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र केले आहे. सरपंच सुरगोंड पाटील, ग्रामविकास अधिकारी सौ. पी. आर. कोळेकर यांनी त्या क्षेत्रातील ग्रामस्थांची थर्मल तपासणी आणि आरोग्य तपासणी सुरू केली आहे.

Web Title: Thorough interrogation of citizens in Kurundwad city