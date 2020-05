कोल्हापूर परिमंडळातून साडेतीन हजार तक्रारी 

कोल्हापूर : गेल्या 23 दिवसांत कोल्हापूर परिमंडळातून वीजपुरवठा खंडित झाल्याच्या 3701 तक्रारी महावितरणकडे झाल्या आहेत. मोबाईलद्वारे मिस्ड कॉल व एसएमएसची सोय वीज ग्राहकांना उपलब्ध झाल्याने, त्याचा लाभ उठवला आहे. दरम्यान, राज्यातील 53 हजार 160 वीज ग्राहकांनी "मिस्ड कॉल' तर 1583 वीज ग्राहकांनी एसएमएस सुविधेचा वापर करत वीजपुरवठा खंडित झाल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. गेल्या महिन्याभरापासून राज्याच्या अनेक भागात वादळी व मुसळधार पाऊस सुरू आहे. वादळामुळे झाडे किंवा झाडांच्या फांद्या वीजयंत्रणेवर कोसळल्याने अनेक भागातील वीजपुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. या स्थितीते गेल्या 23 दिवसांत राज्यभरात वीजपुरवठा खंडित झाल्याच्या एकूण 1 लाख 39 हजार 751 तक्रारी महावितरणचे मोबाईल ऍप, वेबसाईट, टोल फ्री क्रमांकाद्वारे प्राप्त झाल्या. हे महत्त्वाचे...

- मिस्ड कॉलद्वारे तक्रारीसाठी मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी आवश्‍यक

- 022-41078500 या क्रमांकावर मिस्ड कॉलची सोय

- "एसएमएस'द्वारे तक्रारीसाठी मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी आवश्‍यक नाही

- मोबाईलवरून NOPOWER हा "एसएमएस' 9930399303 क्रमांकावर पाठवावा.

- www.mahadiscom.in वेबसाईट, मोबाईल ऍप तसेच 24X7 सुरु असलेल्या कॉल सेंटरच्या 18001023435, 18002333435 किंवा 1912 या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रारींचा स्वीकार "मिस्ड कॉल'चे ग्राहक...

कल्याण परिमंडळ - 10921, पुणे - 8704, भांडूप- 5426, नागपूर- 4852, नाशिक- 3939, कोल्हापूर- 3701, बारामती- 2424, जळगाव- 1609, औरंगाबाद- 2014, अकोला- 2555, अमरावती- 1805, चंद्रपूर- 822, कोकण- 785, नांदेड- 1466, गोंदिया- 725, लातूर 141.

Web Title: Three and a half thousand complaints from Kolhapur constituency