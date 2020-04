अरेरे त्यांना चक्क अर्ध्या दाढीसह आणले पोलिस ठाण्यात अन्....

कोल्हापूर : लॉकडाउनच्या काळात व्यवसाय सुरू ठेवणाऱ्या सलून मालकासह दोन ग्राहकांना अर्ध्या दाढीनेच थेट जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात आणण्यात आले. देवकर पाणंद परिसरात आज सकाळी हा प्रकार घडला. अर्ध्या दाढीत आलेल्या दोन ग्राहकांना पाहून पोलिस ठाण्यात चांगलीच करमणूक झाली. या प्रकरणी मालकासह तिघांवर गुन्हा दाखल झाला. संचारबंदीचा भंग करणाऱ्यांवर अशा स्वरूपाचीही कारवाई आता होऊ शकते, याचेच हे उदाहण आहे. याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : संचारबंदीच्या काळात अत्यावश्‍यक सेवेतील दुकाने वगळून इतर दुकाने सुरू ठेवण्यास बंदी आहे. पण, याची जाणीव असतानाही देवकर पाणंद परिसरात सलून दुकान सुरू असल्याची माहिती आज जुना राजवाडा पोलिसांना मिळाली. पोलिसांनी सकाळी सव्वाअकराच्या सुमारास या दुकानावर छापा टाकला. त्या वेळी पोलिसांना दुकान मालक राजेश प्रभाकर रणवरे (वय 37, रा. शुक्रवार पेठ) याने दुकान उघडे ठेवल्याचे लक्षात आले. या दुकानात दोन ग्राहक दाढी करीत होते. सलून मालकासह तिघांवर गुन्हा अचानक पोलिसांना पाहून दुकान मालकासह ग्राहकांची चांगलीच पंचाईत झाली. त्यांनी पोलिसांकडे विनवण्या सुरू केल्या. त्याच्यासह दोन ग्राहकांना अर्ध्या दाढीवरच थेट जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात आणण्यात आले. मालक आणि त्या दोन ग्राहक अशा तिघांवर पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याचे पोलिस निरीक्षक प्रमोद जाधव यांनी सांगितले.

