तो निसटला अन् पोलिस अडकले... शिंगटे पलायन प्रकरण....

कोल्हापूर - मोकाअंतर्गत गुन्ह्यातील संशयित श्रीधर शिंगटेच्या पलायन प्रकरणी सहायक फौजदार भारत बारटक्के, कॉन्स्टेबल अनिल पाटील आणि वर्षा बागडी यांना आज पोलिस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख यांनी निलंबित केले. कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवला आहे. मद्यतस्करीसह गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या श्रीधर शिंगटेला पोलिसांनी २५ मार्च २०१९ ला अटक केली होती. त्याच्यावर मोकाअंतर्गत कारवाई केली होती. ४ मार्चला त्याला कळंबा कारागृहातून गडहिंग्लज न्यायालयात खंडणीच्या गुन्ह्यात तारखेला नेले होते. आरोप पार्टीची जबाबदारी सहायक फौजदार बारटक्के, कॉन्स्टेबल पाटील व महिला कर्मचारी बागडी यांच्याकडे होती. पण न्यायालयाजवळच्या कॅन्टीनमध्ये नाष्टा करत असताना शिंगटेने नाष्टा करण्यात अडचण येत असल्याचे सांगून हातातील बेडी काढण्यास सांगितली. तेथून त्याने पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन पलायन केले. या प्रकरणाची गंभीर दखल पोलिस अधीक्षक डॉ. देशमुख यांनी घेतली. त्यांनी संबंधित पोलिसांच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. ही चौकशी पूर्ण होऊन त्याचा अहवाल अधीक्षक कार्यालयाला प्राप्त झाला. त्यात तिघा पोलिस कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्या तिघांचे डॉ. देशमुख यांनी

निलंबन केले.

Web Title: Three policemen were suspended in connection with the escape of Sridhar Shingate a crime suspect under Moka