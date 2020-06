"करवीर'मधील तीन गावांचे होणार स्थलांतर 

कोल्हापूर : करवीर तालुक्‍यातील पूरबाधित तीनही गावांचे स्थलांतर शहरात करण्यासाठीचे नियोजन करवीर प्रातांधिकारी आणि तहसिलदार यांच्याकडून सुरू झाले आहे. यासाठी यापूर्वीच्या बाधित आणि अंशतः गावांगावांत बैठका घेण्याचे काम सुरू झाले आहे. प्रयाग चिखली, आरे आणि आंबेवाडी येथील स्थलांतरचा प्रश्‍न प्रशासनाने अजेंड्यावर घेतला आहे. तसेच त्या गावांतील जनावरांच्या चाऱ्याचाही प्रश्‍न तात्पुरत्या चारा छावण्या उभा करण्याचे नियोजन सुरू झाले आहे. गतवर्षी जिल्ह्यात महापुराने हाहाकार माजवला. अपुरे नियोजन आणि अपुऱ्या साधनांचा फटका नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात बसला.

अनेक स्वयंसेवी संस्था यावेळी मदतीला धावल्यामुळे जिवितहानी झाली नाही. अशीच अवस्था, यावर्षी होऊ नये म्हणून तालुकास्तरावर नियोजन सुरू झाले आहे. करवीर तालुक्‍यात 30 गावे अंशतः बाधित होतात तर तीन गावे पूर्णतः बाधित होतात. याचा अंदाज प्रशासनाने घेतला आहे. करवीर प्रांताधिकारी वैभव नावडकर आणि तहसिलदार शितल मुळे-भामरे यांनी गावागावांत बैठका घेतल्या आहेत. तेथील स्थलांतरीत कुटुंबीयांची माहिती जमा केली आहे. ज्यांना नातेवाईकांच्या घरी जाता येणार नाही किंबहुना त्यांची इतर कोठेही व्यवस्था होणार नाही, याची माहिती घेतली आहे. अशा सर्व कुटुंबीयांची जबाबदारी तहसिल कार्यालयाकडून घेतली जाणार आहे. त्यांना शहरात स्थलांतर केले जाणार आहे. याबाबत महापालिका आयुक्तांशी चर्चा केली जाणार असल्याचे तहसिलदार मुळे-भामरे यांनी सांगितले. प्रयाग चिखलीतील

अनेक कुटुंबे होणार स्थलांतर

दरम्यान स्थलांतर करताना जनावरांचा प्रश्‍न गंभीर असल्यामुळे त्यांनाही स्थलांतर करण्याची मागणी नागरिकांनी पुढे आणली आहे. त्यामुळे एकूण किती जणावरे आहेत, याची माहिती घेतली जात आहे. प्रयाग चिखलीतील अनेक कुटुंबे लवकरच स्थलांतर होणार आहेत. इशार आणि धोका पातळीची वाट ते पाहणार नाहीत. तसेच पंचगंगेची इशारा पातळीनंतर बाधित सर्वच गावांना स्थलांतरीत केले जाणार आहे.



Web Title: Three villages in Karveer will be relocated