यंदा बाप्पा येणार मुहुर्ताआधीच 

कोल्हापूर : गणेशोत्सवात मूर्ती आणताना गर्दी होऊ नये. त्यातून ससंर्ग वाढू नये, यासाठी शहरातील बहुतांशी भक्तांनी गणेश मूर्ती चार-आठ दिवस आधीच घरी आणण्याची तयारी केली आहे. यासाठी मूर्तिकारांकडे नोंदणी करण्याची लगबग सुरू आहे. काही जणांनी मूर्ती नक्की करून ती घरी आणली असून, गणेश चतुर्थीला प्रतिष्ठापना करणार आहेत. यामुळे यंदा गणेश चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येला दिसणारी रस्त्यावरची गर्दी जाणवणार नाही. कोरोना संकटाचा प्रतिबंध करण्यासाठी वैद्यकीय, आरोग्य व पोलिस प्रशासन राबवत आहे. सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करा, याबाबतची जनजागृती मोहीम सुरूच आहे. अवघ्या काही दिवसांवर आलेल्या गणेशोत्सवाचे नियोजन पोलिस यंत्रणेकडून सुरू आहे. त्याची नियमावली शासनाने जारी केली आहे. उत्सवातील गर्दी टाळण्यासाठी पोलिस यंत्रणेने उपाययोजना करण्यास सुरवात केली आहे. गणेश आगमनादिवशी शहरातील पापाची तिकटी, शाहूपुरी कुंभार गल्ली, बापट कॅंम्प आदी ठिकाणची गर्दी टाळा, असे आवाहन पोलिस प्रशासनाकडून गणेश भक्तांना करण्यात येत आहे. त्यासाठी त्यांनी शेजारील मैदानाचा पर्यायही पुढे आणला आहे. याबाबत संबंधित घटकांची बैठकीचेही नियोजन केले आहे. दरम्यान, कोरोनाच्या संकटाचा विचार करून गणेश भक्तांनीही पोलिसांच्या आवाहनाला साथ देण्यास सुरवात केली आहे. संसर्गाचा धोका वाढू नये यासाठी भक्तांनी गणेश मूर्ती चार-आठ दिवस आधीच घरी आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. सार्वजनिक मंडळांनीही याचे अनुकरण करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

