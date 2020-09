कोल्हापुरातील ईएसआय रुग्णालयातील सुविधाअभावी कामगारांवर टाचा घासण्याची वेळ

कोल्हापूर ः खासगी क्षेत्रातील कामगारांना आरोग्य सुविधा देण्याचा भाग म्हणून 22 वर्षापूर्वी बांधलेले इएसआय रुग्णालय अद्याप पूर्ण क्षमतेने सुरू नाही. आजी माजी खासदारांनी रुग्णालय पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासाठी पाठपुरावा जरूर केला. मात्र दिल्लीत बसलेल्या काही मोजक्‍या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष करीत मुर्दडापणाचा कळस केला आहे. परिणामी इएसआय रुग्णालय डॉक्‍टरांची कमतरता आहे, मोठ्या शस्त्रक्रियांची उपचार सुविधा सक्षम नाही. अशात कोरोना महामारीच्या काळात गंभीर आजारावरील सक्षम उपचारासाठी कामगार रुग्णांना टाचा घासण्याची वेळ आली आहे. केंद्र सरकारच्या कामगाव व रोजगार मंत्रालया तर्फे येथे ताराबाई पार्कातील इएसआय रुग्णालयाच्या सहा मोठ्या इमारतीत 22 वॉर्ड आहेत. इतकी मोठी इमारत धुळखात आहे. येथे फक्त ओपीडी आहे. प्रयोगशाळा लवकरच सुरू होईल. एकूण 50 ते 60 अधिकारी, कर्मचारी आहेत. नियमीत आजारांवर सद्या येथे उपचार होतात. मात्र ज्यांना गंभीर आजारामुळे शस्त्रक्रियेची जरूर आहे. अशांना इएसआयशी संबधीत मोजक्‍या पाच सहा खासगी दवाखान्याकडे उपचारासाठी पाठवले जाते.

माजी खासदार धनंजय महाडीक व विद्यमान खासदार संजय मंडलीक यांनी रुग्णालयपूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासाठी पाठपुरावा केला. तेव्हा ओपीडी सुरू झाली. त्यापलिकडे फारसे काही झालेले नाही.

साडे पाच महिन्यापासून कोरोनाचे संकट दिवसागणिक ठळक आहे. बाधितांना सहज बेड मिळत नाहीत. खासगी रुग्णालयांचा खर्च कामगारांना परवडत नाही. शासकीय रूग्णालये हाऊस फुल्ल आहेत. अशा स्थितीत इएसआय रुग्णालयाच्या डॉक्‍टरांची मदत तरी स्थानीक वैद्यकीय सेवेला मदत मिळणे अपेक्षीत होते तिही मिळालेली. कारण इएसआयकडे मोजके सहा डॉक्‍टर आहेत. विविध स्पेशालिटीच्या डॉक्‍टरांचा येथे पत्ताच नाही.

कहर असा की, केंद्रीय मंत्रालयाच्या पातळीवर दोन चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कोल्हापूरला सुविधा देण्यात चाल ढकल केली आहे. इएसआयाचे वरिष्ठ अधिकारी कोण हे स्थानिक पातळीवर सांगत नाहीत. सांगितले तरी ते दिल्लीत असतात, खासदार वगळता अन्य कोणी तिथेपर्यंत पाठपुरावा करीत नाही. त्यातही चुकून कोणी दिल्ली पातळीवरील अधिकाऱ्यांना फोन केला तर जबर इंग्लीश, हिंदीची दोन चार वाक्‍य ऐकली की, पुढे फारसा कोणाचा निभावही लागत नाही. अशा स्थितीत शासकीय डॉक्‍टराला दमात बोलणारे काही मंत्री, आमदार आहेत. इएसआय सक्षमीकरणासाठी सांघिक पाठपुरावा मागणी फारशी कोणी करीत नाहीत. त्यांना कामगार संघटनांनी विचारणा करण्याची वेळ आली आहे. औद्योगिक अस्थापना 2500

कामगार संख्या दिड लाख

कामगार कुटूंब लाभार्थी संख्या एक लाख दहा हजार रोज 200 रुग्णांवर उपचार

याबाबत इएसआय रुग्णालयाचे मुख्य डॉ. काजल गोल्डार यांच्याशी संवाद साधला असता ते म्हणाले की, "" आमच्याकडे ओपीडी सुरू आहे. रोज 200 वर रुग्ण उपचाराला येतात. यात जे गंभीर आहेत. त्यांना आमच्या रुग्णालयाशी बांधिल खासगी रुग्णालयात पाठविले जाते. कोरोनाची उपचार सुविधा येथे नाही.''

