कोल्हापूर : दलित वस्ती साकव योजनेत झालेल्या घोटाळ्यानंतर आता समाजकल्याण विभागाचा आणखी एक घोटाळा पुढे येत आहे. अनुसूचित जातीच्या बचत गटातील लोकांना शेत कामासाठी मिनी ट्रॅक्‍टर योजना घेण्यात आली, मात्र या 80 टक्‍के अनुसूचित जातीचे सभासद असलेल्या या गटावर इतर गटातील 20 टक्‍के लोकांनी लाभ मिळवत ट्रॅक्‍टर पदरात पाडून घेतले आहेत.

एका कुटुंबातील अनेक लाभार्थ्यांनी हा लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर तीन ट्रॅक्‍टर जप्त केले आहेत. तक्रार आल्याने ही कारवाई झाली असली तर या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे. 2012-13 पासून दिलेल्या लाभाची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. राज्य शासनाच्या समाजकल्याण विभागाकडून 2012-13 सालापासून मिनी ट्रॅक्‍टर ही योजना सुरू केली आहे. अनुसूचित जातीच्या बचत गटासाठी ही योजना सुरू केली. यात 80 टक्‍के अनुसूचित जातीचे तर 20 टक्‍के सभासद हे इतर प्रवर्गाचे असणे आवश्‍यक आहे. या योजनेतून आतापर्यंत 550 गटांना मिनी ट्रॅक्‍टरचा लाभ दिला आहे; मात्र बहुतांश अनुसूचित जातीच्या या गटात इतर 20 टक्‍के प्रवर्गातील लोकांनीच या योजनेचा लाभ घेतला आहे. अशीच तक्रार आल्यानंतर समाजकल्याण आयुक्‍त कार्यालयातून चौकशी झाली. धक्कादायक माहिती पुढे :

* ट्रॅक्‍टर घोटाळ्याच्या चौकशीअंती एकाच कुटुंबातील सदस्यांना ट्रॅक्‍टरचे वितरण

* ट्रॅक्‍टरचा लाभ गटातील इतर लोकांना न मिळणे

* गटाचे अध्यक्ष व प्रमुख पदांवर इतर प्रवर्गातील सदस्यांची वर्णी

*तक्रार व चौकशीच्या आधारे समाजकल्याण विभागाने तीन ट्रॅक्‍टर जप्त ही ट्रॅक्‍टरची योजना ही मागासवर्गीय समाजासाठी आहे. या योजनेतून ट्रॅक्‍टर घेताना एक चतुर्थांश रक्‍कम ही गटाला भरावी लागते, मात्र समाजातील लोक ही रक्‍कम भरू शकत नसल्याने समाजाबाहेरील लोकांकडून ही रक्‍कम घ्यावी लागते; मात्र ही रक्‍कम दिल्याने या लोकांचा योजनेवर ताबाच आहे. गटातील लोकांना या ट्रॅक्‍टरचा लाभच होत नाही. त्यामुळे ही योजना 100 टक्‍के अनुदानातून द्यावी. योजनेचा गैरवापर करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे ट्रॅक्‍टर जमा करून दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी.

- सुभाष देसाई, अध्यक्ष, ब्लॅक पॅंथर.

