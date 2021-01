लॉकडाऊननंतर प्रथमच आजऱ्यात क्षमतेने व्यवहार

आजरा : कोरोनाच्या लॉकडाऊन नंतर आजरा शहरात तिसरा आठवडी बाजार भरला. बाजारात भाजीपाला व फळांची मोठी आवक झाली. गेले आठ महिने भाजीपाल्याचा दर सर्वसामान्यांच्या आवक्‍यात नव्हता मात्र आवक वाढल्याने आठवडी बाजारात ग्राहकांचा भाजीपाला खरेदीकडे कल दिसून आला. लॉकडाऊननंतर प्रथमच आजऱ्यात पूर्ण क्षमतेने व्यवहार झाले. अचानक उद्‌भवलेल्या कोरोनाच्या संकटामुळे सर्वच व्यवस्था कोलमोडून पडली होती. संचारबंदीमुळे नागरीकांना घराबाहेर पडणे अवघड बनले होते. यातच आठवडी बाजार देखील रद्द करण्यात आल्याने सर्वसामान्यांची मोठी कुचंबणा झाली होती. अनेकांनी गावोगावी भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय सुरु केला. मात्र लॉकडाऊनमुळे या भाजीपाल्याची विक्री चढ्या भावाने होत होती. यामुळेच सर्वसामान्य मेटाकुटीला आले होते. दोन महिन्यांपुर्वी शासनाने आठवडी बाजार सुरु करण्यास परवानगी दिली. मात्र आजऱ्याचा आठवडी शुक्रवारचा बाजार सुरु झालेला नव्हता. दोन आठवड्यापुर्वी तो सुरु करण्याबाबत नगरपंचायतीने हिरवा कंदील दिला. तरीही गेल्या दोन बाजारात आवक कमीच होती. आजच्या तिसऱ्या बाजारापासून भाजीपाल्याची आवक वाढली आहे. आता सर्वसामान्यही पुन्हा एकदा आठवडी बाजारात मोठ्या प्रमाणात हजेरी लावत आहेत. बाजारात टोमॅटोचा 15 रुपये तर, कोबी व फ्लॉवरचा दर 10 रुपये होता. हिरवा वाटाणा, गाजर, वेलवर्गीय दोडके, घेवडा या भाज्यासह दोडका, कारली त्याचबरोबर फळभाज्याची मोठी आवक झाली. मेथी व कोंथींबरीचे दर उतरले होते. फळबाजारात परदेशी सफरचंदाला मागणी चांगली राहिली. संत्र्याचे दरही घसरले होते. लाल घेवड्याला मागणी

गेले दोन बाजारात लाल घेवडा या वेलवर्गीय भाजीची मागणी मोठी राहिली आहे. आवक कमी असल्याने या भाजीचा दर वधारला होता. 80 रुपये किलो दराने याची विक्री सुरु होती. हातोहात ही भाजी संपल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

Web Title: Transactions At Full Capacity For The First Time Since The Lockdown In Ajara Kolhapur Marathi News