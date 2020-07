डोणोलीत ताबा सुटला, भरधाव ट्रक घरात घुसला  

बांबवडे : डोणोली (ता. शाहूवाडी) येथे बांबवडेहून कोल्हापूरला जाणाऱ्या भरधाव ट्रक वृद्ध पादचाऱ्यास उडवून रस्त्याकडेच्या घरात घुसल्याने घरासह दारात उभ्या केलेल्या वाहनांचे नुकसान झाले. बाळू तुकाराम वंडकर असे जखमी वृद्धाचे नाव आहे. त्यांना सीपीआर रुग्णालयात दाखल केले आहे. ट्रक (एमएच 09 एल 0229) घेऊन चालक राजेंद्र बाबूराव गौड (गडमुडशिंगी) आज सकाळी शित्तूर तर्फ मलकापूर येथे पशुखाद्य पोहचवून कोल्हापूरला परत जात होता. दरम्यान, डोणोलीजवळ भरधाव ट्रकने बाळू तुकाराम वंडगर (ऐतवडे) यांना जोराची धडक दिली तसेच पांडुरंग दौलू कुंभार यांच्या घराची संरक्षक भिंत तोडून दारातील दुचाकी, चारचाकीला जोरदार धडक दिली. यात दुचाकी (एमएच 09 झेड 281) व मोटार (एमएच 09 बी एम 9898) या वाहनांचे नुकसान झाले. गेटसह संरक्षकभिंतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. चालक राजेंद गौड हा दारू पिऊन ट्रक चालवत असल्याने त्याचा ताबा सुटल्याने अपघात झाला. या मद्यपी चालकास जमावाने चोप दिला. तपास पोलिस एम. के. पवार व संभाजी पाटील करत आहेत.

