चंदगडमधील टस्कर हत्ती आजऱ्यात परतला

आजरा : महिनाभरापुर्वी चंदगड तालुक्‍यात गेलेला टस्कर पुन्हा परतला आहे. धनगरमोळा परिसरात शेतकरी गवत कापणी करताना त्यांना त्याचे दर्शन झाले. त्यामुळे गेले महिनाभर सुटकेचा निश्‍वास सोडलेल्या शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली. दरम्यान, दोन टस्कर हत्तीमुळे तालुक्‍यात ऊस, नारळ, बांबु पिकांचे नुकसान झाले असून हत्तीने माद्याळ परिसरातील शेतकऱ्यांचे नुकसान केल्याचे वनविभागाकडून सांगण्यात आले. वनविभागाने महिनाभरापुर्वी "एलिफंट गो बॅक' मोहीम राबविली होती. या वेळी एक टस्कर कानूरकडून चंदगड परिसरात गेला होता. गेले महिनाभर तो चंदगड तालुक्‍यात वावरत होता. त्यामुळे आजऱ्यातील शेतकऱ्यांनी सुटकेचा निश्‍वास सोडला होता. दरम्यान, तो टस्कर दोन दिवसांपुर्वी पुन्हा आजरा तालुक्‍यात दाखल झाला आहे. धनगरमोळा परिसरात गवत कापणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्याचे दर्शन झाले. चाळोबा परिसरात असलेल्या टस्कराने देवर्डे व माद्याळ परिसरात धुमाकूळ घातला आहे. त्याने माद्याळ येथील सुरेश शेळके व हनमंत शेळके यांच्या ऊस पिकाचे मोठे नुकसान केले आहे. त्यांने त्यांची दोन नारळाची झाडे जमिनदोस्त केली. त्याच्या वावराने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. धनगरबाडी तलावात "डुबक्‍या'

आज सायंकाळी टस्कर धनगरबाडीच्या तलावात डुबक्‍या मारतांना वनविभागाचे अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामस्थांना दिसला. त्याला बाहेर हुसकावण्याचे प्रयत्न कर्मचारी करत होते, पण यश आले नाही.

Web Title: The Tusker Elephant From Chandgad Returned To Aajra Kolhapur Marathi News