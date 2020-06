कोल्हापुरातील शेंडा पार्कात तब्बल 20 किलो गांजा केला जप्त... कुठून आला इतका गांजा...?

कोल्हापूर - सांगली जिल्ह्यातून विक्रीसाठी आणलेला 20 किलो पेक्षा अधिकचा गांजा पोलीस ठाण्यातील गुन्हे शोध पथकाने पकडला. शेंडा पार्क येथे शुक्रवारी सायंकाळी सापळा असून दोघांना अटक केली. त्यांच्याकडून मोटर सायकल मोबाईल सह साडेसात लाखाहून अधिक मुद्देमाल जप्त केला. धनंजय बाबासो शिंदे वय 40 रा. विटा खानापूर आणि वैभव विजय पाटील वय 32 राहणार उजळाईवाडी तालुका करवीर अशी संशयितांची नावे आहेत. याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती शेंडा पार्क येथे सांगली जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणावर गांजा विक्रीसाठी येणार असल्याची माहिती राजारामपुरी गुन्हे शोध पथकाला मिळाली.शुक्रवारी सायंकाळी येथे पोलिसांनी सापळा लावला याठिकाणी दोघेजण मोटरसायकलवर उभे राहून चर्चा करत होते. त्यातील एका च्या मोटर सायकलला एक पोते अडकवले होते. पोलिसांनी त्यांना पकडण्याचा प्रयत्न केला पण ते दोघे तेथून पळून जाऊ लागले पोलिसांनी पाठलाग करून त्या दोघांना पकडले. त्यातील एकाने आपले नाव धनंजय शिंदे तर दुसऱ्याने वैभव पाटील असल्याचे सांगितले. मोटरसायकल लावलेल्या पोत्यात पोलिसांना 20 किलो 400 ग्रॅम गांजा मिळून आला. पोलिसांनी त्या दोघांना अटक करून गांजा जप्त केला. प्राथमिक तपासात धनंजयने हा गांजा शेतातून विक्रीसाठी कोल्हापुरात आणला होता. तो वैभवला विकण्याचा प्रयत्न करत होता, अशी माहिती तपासात पुढे आली आहे. शहरात गांजाची विक्री होत असल्याची धक्कादायक प्रकार या कारवाईतून पुढे आला आहे.

