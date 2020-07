अडीच हजार अडीच ही अडचण झाली दूर ः दोन जिल्ह्यातील प्रवास होणार विनाकटकट

कोल्हापूर ः उद्योगधंद्यांसाठी रोज कोल्हापुरातून इतर जिल्ह्यात ये- जा करण्यासाठी सुमारे अडीच हजार कामगारांना ई-पास देण्यात आला आहे. कोल्हापुरातून सांगली आणि पुन्हा कोल्हापुरात येण्यासाठी हे पास देण्यात आले आहेत. अद्यापही ई-पास देण्याचे काम उद्योग भवनातून सुरू आहे. एकूण ई-पासच्या 80 टक्के पास हे केवळ सांगली जिल्ह्यातून रोज ये-जा करण्यासाठी दिले गेले असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातून इतर जिल्ह्यात जाण्यासाठी अत्यावश्‍यक कारण असल्याशिवाय परवानगी दिली जात नव्हती. मात्र उद्योग व्यवसाय सुरू राहण्यासाठी हे आवश्‍यक होते. उद्योजक आणि कामगार या दोघांचीही मागणी होती. कामगारांसाठी, उद्योग-व्यावसायिकांसाठी हे पास द्यावेत, अशी मागणी सर्वच स्तरातून पुढे आली. यातून जिल्हा प्रशासनाने उद्योग भवनमध्ये हे पास देण्याची सुविधा सुरू केली आहे. पहिल्या टप्प्यात 17 जून ते 31 जूनपर्यंत पास दिले होते. आता तेच पास पुन्हा मुदत वाढवून दिले असल्याचे उद्योग भवन मधून सांगण्यात आले.

रोज ये-जा करण्यासाठी हे पास असले तरीही उद्योग-व्यवसायासाठी तसेच कामगारांसाठीच हा पास एकाच वेळी दिला जात आहे. यातून अनेक कामगारांना सांगली जिल्ह्यातून कोल्हापुरात आणि कोल्हापुरातून सांगली जिल्ह्यात रोज ये-जा करता येत आहे. उद्योग भवनमध्ये हे पास आज ही दिले जात आहेत. ज्या व्यावसायिकांना-कामगारांना परजिल्ह्यात कामानिमित्त जायचे आहे, त्यांनी ओळखपत्र, कंपनीची माहिती देणे आवश्‍यक आहे. आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास तातडीने मोफत पास दिला जात आहे. एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात उद्योग, व्यवसाय, नोकरीसाठी जाणाऱ्या सुमारे अडीच हजार कामगारांना आमच्याकडून ई-पास देण्यात आले आहेत. अडीच हजार पैकी 80 टक्के व्यक्ती या सांगली जिल्ह्यातून ये-जा करीत आहेत.

सतीश शेळके, महाव्यवस्थापक, उद्योग भवन संपादन - यशवंत केसरकर

Web Title: Two and a half thousand and a half this problem was removed