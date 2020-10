तत्काळ घरफाळा भरल्यास दोन टक्के सवलत 

कोल्हापूर : घरफाळा ऑनलाईन भरण्याकडे नागरिकांचा कल वाढला असून कोल्हापूर महानगरपालिकेकडे यावर्षी 5 कोटी 41 लाखाचा घरफाळा ऑनलाईन जमा झाला असल्याची माहिती महापौर निलोफर आजरेकर व आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी दिली. कोल्हापूर शहरवासीयांनी त्यांची घरफाळा आणि पाणीपट्टीची देय रक्कम महापालिकेच्या नागरी सुविधा केंद्रात अथवा ऑनलाईन पध्दतीने भरुन महापालिका प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन करुन महापौर निलोफर आजरेकर म्हणाल्या, घरफाळा तत्काळ भरल्यास महापालिकेने 2 टक्के सुट जाहीर केली असून ही सवलत 31 डिसेंबर 2020 अखेर चालू वर्षीच्या घरफाळा रक्कमेवर मिळणार आहे. या सवलतीचाही नागरिकांनी लाभ घ्यावा. कोरोनामुळे महापालिकेवर आर्थिक ताण वाढला असून या परिस्थीतीत नागरिकांनी आपला देय असणारा घरफाळा आणि पाणीपट्टीची रक्कम तात्काळ भरुन महापालिकेला सहकार्य करावे, असे आवाहनही केले आहे. कोरोनाची परिस्थिती असूनही नागरिकांच्या सहकार्यामुळे यावर्षी 31 कोटी 26 लाखाची घरफाळा रक्कमेची वसूली झाली आहे. या आर्थिक वर्षात सुमारे 67 हाजर मिळकतधारकांनी आपला कर भरना केला आहे. यंदा ऑनलाईन घरफाळा भरण्यास नागरिकाकडून उर्त्स्फुत प्रतिसाद मिळत असून यापुढेही नागरिकांनी ऑनलाईन अथवा नागरी सुविधा केंद्रात घरफाळा भरुन महापालिकेस सहकार्य करावे, डिसेंबर 2020 अखेर चालू वर्षीच्या घरफाळाची रक्कम भरल्यास 2 टक्के सवलत मिळणार आहे. याउलट 31 डिसेंबरअखेर थकबाकी रक्कमेवर 90 दिवसानंतर महिन्याला 2 टक्के प्रमाणे दंडव्याज आकारले जाणार आहे. तरी नागरिकांनी आपला घरफाळा वेळेत भरुन महापालिकेस सहकार्य करावे. हे पण वाचा - आयपीएलच्या सामन्यावर बेटींग ; एकास अटक तसेच घरफाळा व पाणीपट्टी बरोबर इस्टेट, परवाना आणि अनुषंगीक करही नागरिकांनी तत्काळ भरावेत. कोरोना प्रतिबंधासाठी महापालिका अधिकारी कर्मचारी अहोरात्र काम करुन कोरोना योध्द्यांची भूमिका बजावत आहेत. माहापालिकेची कोरोना काळातही आर्थीक बाजू भक्कम करण्यासाठी नागरिकांनी आपले सर्व प्रकारचे कर तत्काळ ऑनलाईन अथवा नागरी सुविधा केंद्रामध्ये भरुन महापालिकेस सहकार्य करावे. महापौर निलोफर आजरेकर व आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी केले आहे. संपादन - धनाजी सुर्वे

Web Title: Two per cent discount on immediate home tax payment