बेळगाव जिल्ह्यात दोघा बालकांना कोरोनाची लागण ; हाय रिस्क रुग्ण 12

बेळगाव - कोरोना पॉझिटिव्ह यादीत चिमुरड्यांसह वयोवृध्द अर्थात हायरिस्क रुग्णांची वाढती संख्या चिंता वाढविणारी आहे. जिल्ह्यात तिघा मुलांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यामध्ये आज दोघांचे नमुने पॉझिटिव्ह आले. यामुळे कोरोनाबाधीत रुग्णांची संख्या पाच झाली आहे. तसेच जिल्ह्यामध्ये 50 हून अधिक वयाचे बारा रुग्ण कोरोना पॉझिटिव्ह असून, त्यांच्या आरोग्याची विशेष काळजी आरोग्य विभाग घेत आहे. कोरोना बाधितांच्या संपकामुळे जिल्ह्यात 69 जणांना कोरोना संसर्ग झाला आहे. त्यापैकी पाच शालेय विद्यार्थी आहेत. बाधित पालक, नातेवाईक यांच्यामुळे चिमुरड्यांची व किशोरवयीन मुलांना कोरोना लागण होऊन मुलांची चांगलीच फरफट सुरु आहे. त्यामध्ये आज आणखी आठ व नऊ वर्षीय बालकांना कोरोना लागण झाल्याचे निदान झाले. त्यामुळे पाच मुलांना कोरोना संसर्ग झाला आहे. वाचा - 'ती' कार सांगली हद्दीत घुसली, पोलिसांनी पाठलाग केला तर त्यात दिसलं वेगळंच... कोरोना विरोधात लढ्यासाठी रोगप्रतिकार शक्ती चांगली हवी. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांनी 14 एप्रिल रोजी देशामधील जनतेला उद्देशून भाषण करताना वृध्दांची विशेष काळजी घेण्याचा उल्लेख केला आहे. आतापर्यंत कोरोनाने बळी घेतलेल्यात वृध्दांची संख्या अधिक आहे. अशक्त, रोगप्रतिकार शक्ती कमी असणे, आजारी, दमा वा गंभीर आजाराशी झुंजणाऱ्यांचा बळी कोरोनाने घेतला आहे. हा धागा धरूनच मोदी यांनी देशातील जनतेला वृद्धांची विशेष काळजी घेण्याबाबत आवाहन केले आहे. त्यासाठी आरोग्य अधिकारी पंन्नासहून अधिक वयाच्या रुग्णांची विशेष काळजी घेत आहे. त्याप्रमाणे जिल्ह्यात 12 हाय रिस्क रुग्ण आहेत. त्यापैकी आज आलेल्या अहवालात 50, 75 वर्षीचे दोन रुग्ण आहेत. एकूण रुग्ण - 69 50 पेक्षा अधिक वयाचे रुग्ण - 12

15 पेक्षा कमी वयाचे रुग्ण - 5

हिरेबागेवाडीतील वृध्देचा मृत्यू - वय 80

बेळगुंदीतील डिस्चार्ज रुग्ण - 70 वय



