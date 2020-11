कोल्हापूर, ः कोरोना संकटातही प्रवाशांनी कोल्हापूर विमान सेवेला पसंती दिली आहे. मे महिन्यात केवळ 212 प्रवासी होते ते ऑक्‍टोबरमध्ये तब्बल 7 हजार 379 पर्यंत पोचले आहेत. विमानतळाचे विस्तारीकरण होत असतानाच गेल्या सहा महिन्यांत मिळालेल्या प्रवाशांच्या संख्येने दिलासादायकचित्र निर्माण झाले आहे.

आता नाईट लॅण्डिंग, वाढीव धावपट्टी यांच्या सोबतच कोल्हापूर-पुणे-दिल्ली आणि कोल्हापूर अहमदाबाद याची प्रतीक्षा आहे. या सुविधा मिळाल्यास ही संख्या दहा-पंधरा हजारांहून अधिक जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

कोल्हापूर विमानतळाला आता ऊर्जित अवस्था आल्याचे निश्‍चित झाले आहे. विमानतळ पूर्ण क्षमतेने सुरू होऊन नोव्हेंबरमध्ये दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. या काळात कोल्हापूर-हैदराबाद, कोल्हापूर- तिरुपती, कोल्हापूर- बंगळूर आणि कोल्हापूर-मुंबई अशा चारही ठिकाणी विमानसेवा देणे शक्‍य झाले आहे. मुंबई आणि तिरुपती येथील विमानसेवेत नियमितता नसली तरीही ते त्यालाही ऊर्जित अवस्था देण्याचे प्रयत्न खासदार, मंत्री, आमदारांकडून सुरू आहेत. कोल्हापूर विमानतळावर अद्यापही पूर्ण सोयीसुविधा नाहीत. तरीही या विमानसेवेला प्रवाशांकडून प्रतिसाद मिळत आहे.

कोरोनाकाळात विमानसेवा काही कालावधीसाठी बंद असली तरीही सुरू करताना घेण्यात आलेली काळजी येथे महत्त्वाची ठरली. आता आठवड्यातून किमान तीन दिवस मुंबईची सेवा सुरू आहे. ती नियमित होण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

मात्र कोल्हापूर-हैदराबाद आणि कोल्हापूर-बंगळूर विमानसेवेने कोल्हापूर विमानसेवा ऊर्जित अवस्थेत आहे. त्यामुळेच सहा महिन्यंत हजारांत प्रवाशांची संख्या वाढली आहे. नेमका हाच मुद्दा कोल्हापूर विमानतळाला आणखी उंचीवर घेऊन जाणार आहे.

---------------

ग्राफ तयार करावा.

मे 2020 --- 212

जून 2020 ---4248

जुलै 2020 ---4838

ऑगस्ट 2020 --- 6670

सप्टेंबर 2020 --- 6780

ऑक्‍टोबर 2020 --- 7379

ेमे मध्ये 16 विमानांच्या फेऱ्या झाल्या.

ऑक्‍टोबर मध्ये 198 फेऱ्या झाल्या.

----------

कोट

कोल्हापूर विमानतळावरील सुरक्षा आणि नियमितता यामुळे प्रवाशांची पसंती वाढत आहे. सध्या तिरुपती मंदिर बंद असल्यामुळे सेवा स्थगित आहे. मुंबईस आठवड्यातील तीन दिवस सुरू आहे. तीही सातही दिवस सुरू झाल्यानंतर ही संख्या वाढणार आहे. नाईट लॅण्डींगसह विस्तारीकरणाचे ही काम वेगाने सुरू आहे. तेपूर्ण झाल्यानंतरही प्रवाशांनी अधिक सुविधा आणि सेवा देता येणार आहे.

कमलकुमार कटारिया, संचालक, विमानतळ. संपादन यशवंत केसरकर

