जिल्ह्यात दोघांना लागण, 664 जण कोरोनामुक्त 

कोल्हापूर : जिल्ह्यात आज दिवसभरात दोन नवीन कोरोना पॉझिटिव्ह आढळलेले आहेत. तरएकूण 13 व्यक्ती कोरोना मुक्त झाल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हाभरातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या 728 झाली असून यातील 664 व्यक्ती कोरोनामुक्त झाल्या आहेत. एकूण 56 कोरोनाबाधित व्यक्तींवर सध्या उपचार सुरू आहेत. जिल्ह्यातील सहाहून अधिक शासकीय रूग्णालयात बाहेरगावावरून आलेल्या व्यक्ती आजही तपासणीसाठी आल्या. त्या पैकी 126 व्यक्तीचे स्वॅब तपासणीसाठी घेतले आहेत. त्याचे अहवाल उद्या येणार आहेत. तर मंगळवारी घेण्यात आलेल्या 60 स्वॅबचे अहवाल आज दिवसभरात प्राप्त झाले. यातील हातकंणगले व राधानगरी या दोन तालुक्‍यातील प्रत्येकी एक व्यक्ती कोरोनापॉझिटिव्ह आले आहे. उर्वरीत सर्व स्वॅब निगेटिव्ह आले. बाहेरगावारून येणाऱ्या व्यक्तींची तपासणी केली, स्वॅब घेतला की, त्यांना व्कारंटाईन करण्यात येते. मात्र बाहेर गावावरून येणाऱ्यांची संख्या कमी झाल्याने दिवसभरात फार तर दोनशे ते अडीचशे व्यक्ती येत आहेत. त्यांना संस्थात्मक विलगीकरण कक्षात ठेवले जाते. यात ज्या व्यक्ती कोरोना पॉझिटिव्ह आहेत. त्यांच्यावर आयजीएम रूग्णालयात, गडहिंग्लज व शाहूवाडी पेरीड येथील शासकीय आरोग्य केंद्रातही उपचार होत आहेत. वरील एकूण कोरोनाग्रस्तांत 98 टक्के व्यक्ती बाहेरगावावरून येथे आल्या आहेत. त्यांचे स्वॅब पॉझिटिव्ह येताच त्यांच्यावर उपचार सुरू झाले. त्यामुळे सामाजिकस्तरावर कोरोनाचा फैलाव वेळीच रोखला गेला आहे. अशी माहिती वैद्यकीय सुत्रांनी दिली. तालुकानिहाय रूग्ण

आजरा 76, भुदरगड 71, चंदगड 75, गडहिंग्लज 84, गगनबावडा 6, हातकणंगले 11, कागल 57, करवीर 21, पन्हाळा 27, राधानगरी 67, शाहूवाडी 180, शिरोळ 7, इचलकरंजी 11, कोल्हापूर शहर 27, अन्य राज्यातील 8. एकूण--- 728

एकूण कोरोनामुक्त----664

मृत्यू ------------------8

सध्या उपचार घेणारे 56 दृष्टिक्षेप

