कळंबा कारागृह मोबाईल प्रकरणी आणखी दोघांना अटक 

कोल्हापूर - कळंबा मध्यवर्ती कारागृहातील मोबाईल प्रकरणी जुना राजवाडा पोलिसांनी आज आणखी दोघांना संशयितांना अटक केली. मयूर राजेंद्र जाधव (रा. कोडोली, सातारा) आणि विकी ऊर्फ मन्या नंदकुमार बनसोडे (रा. नरवणे, ता. माण, सातारा) अशी अटक केलेल्या दोघांची नावे आहेत. याबाबत पोलिसांनी दिलेली महिती अशी की, काही महिन्यापूर्वी आलीशान मोटारीतून आलेल्या संशयितांनी कळंबा कारागृहात तीन पुडकी फेकली होती. त्यात 10 मोबाईल संच, पेन ड्राईव्ह, चार्जर मिळून आला होता. यानंतर कारागृहाची झडती घेण्यात आली होती. यात झाडाच्या बुंध्यात लपविलेला मोबाईल मिळून आला होता. मोबाईल बाळगल्या प्रकरणी पोलिसांनी गेल्या आठवड्यात संशयित शुक्रराज घाडगे, अभिमान माने व युवराज महाडिक या तिघांवर कारवाई केली होती. चौकशीत या मोबाईलचा संशयित मयूर जाधव व विकी ऊर्फ मन्या बनसोडे या दोघांनी वापर करून नातेवाईकांशी संपर्क साधल्याची माहिती पुढे आली. त्यानुसार त्या दोघांवर आज कारवाई करण्यात आली. संपादन - धनाजी सुर्वे

Web Title: Two more arrested in Kalamba jail mobile case