भुदरगडमध्ये दोन रस्ते खचले; चार कोटी पाण्यात 

कडगाव : पहिल्याच पावसात भुदरगड तालुक्‍यातील नव्याने केलेले दोन रस्ते खचल्याने सुमारे चार कोटींचा निधी पाण्यात जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. भुदरगड तालुक्‍यातून नितवडे मार्गे राधानगरीतील वाकीघोल परिसरात जाणारा रस्ता व मोरेवाडी-मिणचे खुर्द दरम्यानच्या पुलाशेजारील रस्ता खचला आहे. या मार्गावरील वाहतूक बंद होण्याचा धोका आहे. दोन्ही रस्त्याच्या कामाची चौकशी करण्याची मागणी ग्रामस्थांतून होत आहे. भुदरगड व राधानगरी तालुक्‍यातील वाकीघोल परिसराला जोडणारा रस्ता पुन्हा खचल्याने या परिसरातील वाहतूक बंद पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. वाकीघोल परिसरात जाणारा हा मुख्य मार्ग आहे. या परिसरातील आडोली, सावर्डे, गावठाण, वडाचीवडी, हेळेवाडी आदी गावातील लोक कडगाव बाजारपेठेच्या ठिकाणी याच मार्गाने येत असतात. गत पावसामुळे एरंडपे जवळ 100 मीटर अंतराचा रस्ता तुटून गेला होता. यामुळे वाकीघोल परिसरातील 15 ते 20 गावांना जाणारी वाहतूक 2 ते 3 महिने बंद होती.

रस्त्यासाठी अतिवृष्टी भुस्कलन निधीतून 1 कोटी 48 लाख रुपये मंजूर केले. तब्बल सात महिने रस्त्याचे काम सुरू होते. ठेकेदाराने निकृष्ट दर्जाचे काम केल्यामुळे पहिल्या पावसातच रस्त्याला भेगा पडल्या आहेत. या कामाची सखोल चौकशी व्हावी, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा नागरिकांकडून देण्यात आला आहे. उद्‌घाटनापूर्वीच रस्ता खचला

कोनवडे : मोरेवाडी-मिणचे खुर्द दरम्यानच्या पुलाशेजारील रस्ता उद्‌घाटनापूर्वीच शंभर मीटर खचल्यामुळे वहातुकीस धोका निर्माण झाला आहे. दोन महिन्यापूर्वीच सुरू झालेला पुलाशेजारील रस्ता खचल्याने पुलाच्या व रस्त्याच्या कामाबद्दल साशंकता व्यक्त होत आहे.

मोरओहोळेवरील मोरेवाडी-मिणचे खुर्द दरम्यान जुना पूल खचल्याने विद्यार्थी व प्रवाशांची कुचंबणा होत होती. या ठिकाणी नवीन पुल व्हावा अशी, या परिसरातील नागरिकांची मागणी होती. तत्कालीन बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पाठपुराव्याने या पुलास व रस्त्यास 1 कोटी 82 लाख निधी मंजूर झाला. या कामाचा ठेका गुरू कन्स्ट्रक्‍शन कोल्हापूर यांना दिला. पुलाशेजारील मिणचे खुर्दकडील बाजूस भरावा केला आहे. हा भराव पहिल्याच पावसात शंभर मीटर खचला आहे. रस्त्याला मोठया भेगा पडल्या आहेत. त्यामुळे मोरेवाडी- मिणचे खोरीला होणाऱ्या वहातुकीला धोका निर्माण झाला आहे. दुरूस्तीचे काम त्वरीत न झाल्यास पावसाळ्यात या पुलावरून होणारी वहातुक बंद होण्याचा धोका आहे. ग्रामस्थांनी संबंधीत प्रशासनास कळवून देखील प्रशासन व ठेकेदार रस्ता पहाण्‌ ग्रामस्थांनी खचलेल्या रस्त्यावर सुरक्षेसाठी दगड ठेवले. रस्त्याच्या कामसाठी सहा मीटरची भिंत असून त्या उंचीमुळे मुरूम खचला यामुळे रस्त्याला भेगा पडल्याचे दिसते. रस्त्याच्या झालेल्या कामाची चौकशी करून संबंधित ठेकेदाराकडून रस्त्याची दुरुस्ती करून घेतली जाईल.

- भोपळे, शाखा अभियंता दृष्टिक्षेप

- सात महिने सुरू होते रस्त्याचे काम

- कामाच्या चौकशीची ग्रामस्थांतून मागणी

- वाकीघोल परिसरात जाणारा हा मुख्य मार्ग

- मिणचे खुर्दकडील बाजूस भराव पहिल्या पावसातच खचला

- रस्त्याला मोठ्या भेगा

- नितवडे मार्गे राधानगरीतील वाकीघोल परिसर पहिला रस्ता

- मोरेवाडी-मिणचे खुर्द दरम्यानच्या पुलाशेजारील दुसरा रस्ता

