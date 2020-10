चार तालुक्यात चोऱ्या करणारे दोघे कोल्हापूर जिल्ह्यात जेरबंद 

कागल (जि. कोल्हापूर) : कागल, हुपरी, इस्पुर्ली आणि राधानगरी पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत 14 चोरीचे गुन्हे केलेल्या दोन सराईत चोरट्यांना अटक करण्यात कागल पोलिसांना यश आले आहे. पोलिसांनी दोघांकडून 85 ग्रॅम सोन्याचे दागिने, सहा विद्युत मोटारी आणि दोन मोटारसायकली असा पाच लाख दोन हजार 570 रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. कागल तालुक्‍यातील पिंपळगाव खुर्द येथील निखिल प्रकाश सातवेकर (वय 26) आणि लिंगनूर दुमाला येथील अक्षय ऊर्फ बबलू पसारे (वय 24) अशी अटक केलेल्यांची नावे असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या कारवाईबाबत कागल पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः चेन स्नॅचिंग, घरफोड्या, दुचाकी मोटारसायकल चोरी आणि विद्युत मोटारी चोरीस जाण्याचे प्रकार वाढले होते. पोलिसांना तपासात यश मिळत नव्हते. दरम्यान, वंदूर येथील सराईत गुन्हेगाराने मारहाण झाल्याची तक्रार कागल पोलिस ठाण्यात दिली होती. मारहाण चोरीतील मालाच्या वाटणीवरून झाल्याचे तपासात स्पष्ट झाले होते; मात्र पुराव्याअभावी पोलिस चोरट्यांपर्यंत पोहचू शकत नव्हते. त्यामुळे मारहाण प्रकरणातील संशयितावर लक्ष केंद्रित करून पोलिसांनी तपास केला. दोघांविरोधात पुरावे गोळा केले आणि पिंपळगाव खुर्द येथून निखिल आणि लिंगनूर दुमाला येथून अक्षय ऊर्फ बबलूला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. दोघांनी कागल, हुपरी, इस्पुर्ली आणि राधानगरी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत चोरी, घरफोड्या, चेन स्नॅचिंग, दुचाकी वाहनचोरी आणि पाण्याच्या विद्युत मोटारींची चोरी केल्याचे कबूल केले, अशी माहिती कागलचे पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय नाके यांनी दिली. ते म्हणाले, ""दोघांनीही चारही ठाण्यांच्या हद्दीत 14 गुन्हे केल्याचे कबूल केले आहे. त्यांच्याकडून सोन्याचे मंगळसूत्र, चेन, अंगठ्या आणि कर्णफुले, तसेच दोन मोटारसायकली आणि सहा विद्युत मोटारीही जप्त केल्या आहेत. सीमाभागासह सांगली आणि कऱ्हाड तालुक्‍यात दोघांचा वावर होता. तेथेही त्यांनी गुन्हे केल्याची शक्‍यता आहे.'' या प्रकरणांचा तपास पोलिस निरीक्षक प्रीतमकुमार पुजारी, निखिल कर्चे करत आहेत. कागल पोलिसांनी महिनाभरात दुसऱ्यांदा चांगली कामगिरी करत दुसरा गुन्हा उघडकीस आणला आहे. वृद्ध महिला लक्ष्य

नाके यांनी सांगितले, की दोघांनी दागिन्यांसाठी वयोवृद्ध महिलांना लक्ष केले होते. या महिला खरे दागिने वापरतात. असे गुन्हे उघडकीस येण्याचे प्रमाणही कमी असल्याने त्यांनी अशा महिलांना लक्ष्य केले होते. संपादन : विजय वेदपाठक

