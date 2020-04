राजहंसगडचा व्यापारी येळ्ळूर अपघातात ठार...

बेळगाव - येळ्ळूर रस्त्यावर झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वार आज (ता.21) सकाळी ठार झाला. वैजू नागाप्पा बुर्लकट्टी (वय 52, रा. राजहंसगड, बेळगाव) असे त्यांचे नाव आहे. दुचाकीवरील नियंत्रण सुटल्याने अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. याबाबत पोलिस आणि घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी की, दुचाकीस्वार वैजू यांचे किराणा दुकान आहे. आज (ता.21) सकाळी येळ्ळूरहून बेळगावला दुचाकीवरून येण्यासाठी निघाले. येळ्ळूर-सुळगा रोडवर दुचाकीवरील नियंत्रण सुटले. अपघातात डोक्‍याला गंभीर दुखापत झाली. वैद्यकीय उपचारासाठी घेऊन जाताना वाटेत मृत्यू झाला. घटनेची बेळगाव ग्रामीण पोलिसांना माहिती मिळाल्यानंतर घटनास्थळी दाखल झाले. पंचनामा करून मृतदेह शल्यचिकित्सला पाठविले. बेळगाव ग्रामीण पोलिस ठाण्यात नोंद आहे.

