समूह संसर्गाचा धास्तीने कूर ग्रामस्थ भीतीच्या छायेखाली

कोनवडे : कूर (ता. भुदरगड) येथील 70 वर्षीय महिलेचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. कूर-दारवाड परिसरात समूह संसर्गाचा धास्तीने भीतीचे वातावरण पसरले आहे. मृत वृद्धेच्या संपर्कातील 11 जणांना संस्थात्मक अलगीकरण केले आहे. स्थानिक महिलेस संसर्ग झाल्याने ग्रामस्थ भीतीच्या छायेखाली आहेत. संसर्ग झालेल्या मृत महिलेस श्‍वसनाचा त्रास जाणवू लागल्याने सीपीआर रुग्णालयात दाखल केले होते. त्यांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला व उपचारादरम्यान त्यांचा बुधवारी रात्री मृत्यू झाला. मृत महिलेच्या संपर्कातील 11 व्यक्तींना गारगोटी येथील कोविड रुग्णालयात स्वॅब घेऊन अलगीकरण केले आहे. संबंधित महिलेच्या मुलाचे दारवाड (ता. भुदरगड) येथे मुख्य रस्त्यावर सोन्या-चांदीचे ज्वेलरीचे दुकान आहे. दारवाडसह परिसरातील अनेकांशी त्यांचा संपर्क आला असण्याची शक्‍यता आहे. त्या चिंतेने परिसरात शुकशुकाट आहे. प्रांत डॉ. संपत खिलारी यांनी कूरसह परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित केला आहे. ग्राम दक्षता समितीने गावात अत्यावश्‍यक सेवा वगळता गावात बंद पुकारण्यात आल्याचे सरपंच अनिल हळदकर, उपसरपंच सौ. कांबळे, तलाठी विशाल पाटील, पोलिसपाटील युवराज धोंगडे यांनी सांगितले. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

Web Title: Under the shadow of the fear of group infection