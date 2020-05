एकमेकांना समजून घ्या, धीर धरा! 

कोल्हापूर : एकमेकांना समजून घ्या, थोडा धीर धरा, परिस्थितीचा सामना करा, उद्याचा दिवस तुमचा आहे, अशी ऊर्जा निर्माण करणारे समुपदेशन महिला तक्रार निवारण कक्षातर्फे केले जाते. कोरोनाच्या काळात घरगुती तंटे मिटवून 44 संसाराची घडी बसविण्याचे यशस्वी कार्य कक्षातर्फे झाले आहे.

सासरच्या मंडळीकडून छळ होतोय, हुंड्याची मागणी होतेय, संशयावरून जाच होतो, अशा तक्रारी पोलिस मुख्यालयातील महिला तक्रार निवारण कक्षाला नव्या नाहीत. आता लॉकडाउनमुळे संसारात खटके उडण्याची अनेक नवी कारणे पुढे येत आहेत. लॉकडाउनमुळे सर्वच मंडळी घरात आहेत. त्यात पुरुष मंडळींच्या हाताला काम नसल्याने त्यांचीही चिडचीड सुरू आहे. कुटुंबात पैशाची चणचण सुरू झाली. तसा कौटुंबिक कलह निर्माण होऊ लागला. तशा कौटुंबिक वादाच्या तक्रारीही वाढू लागल्या. या तक्रारीतून सुखी संसार मोडतात की काय? अशी भीती निर्माण होऊ लागली. काहीशा संवदेशनील काळात पोलिस मुख्यालयातील महिला तक्रार निवारण कक्षाकडून संबंधितांचे समुदेशन वेगळ्या पद्धतीने केले जात आहे. नोकरी व्यवसाय नसल्याने आर्थिक कारणातून कौटुंबिक कलह निर्माण झाला का? याचा अभ्यास कक्षातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून अग्रक्रमाने घेतला जातो. अशा कुटुंबांना बोलवून त्यांच्या मनातील कटुता काढली जाते. त्यानंतर अशा कुटुंबांना "कोरोना परिस्थिती कायम राहणार नाही. एकमेकांना समजून घ्या, थोडा धीर धरा, एकमेकांच्या साथीने परिस्थितीचा सामना करा, परिस्थितीवर तुम्ही निश्‍चित विजय मिळवाल.' असा आत्मविश्‍वास निर्माण करणारे समुपदेशन येथे केले जाते.

