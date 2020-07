इचलकरंजीतील "अनलॉक' गावे पुन्हा होताहेत "लॉक' 

इचलकरंजी : शहर तसेच परिसरात अनलॉक असलेली 10 गावे आता पुन्हा "लॉक' करण्यात आली आहेत. काही गावांनी तीन ते पाच दिवस तर काही गावांनी सात दिवस पूर्णपणे लॉकडाउन केले आहे. शहरातील वाढते कोरोनाचे रुग्ण पाहता गावागावातील स्थानिक प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. शहरातील स्थितीमुळे अनलॉक असलेल्या गावांना पुन्हा लॉक होण्याची वेळ आली आहे. हातकणंगले आणि शिराळ तालुक्‍यातील तब्बल 30 हून अधिक गावांचा संपर्क दैनंदिन इचलकरंजीशी असतो. उद्योग, व्यापार आणि शिक्षणाच्या निमित्ताने त्याचबरोबर वस्त्रोद्योगामुळे दररोज हजारो नागरिक शहरातून ये-जा करत असतात. मात्र, इचलकरंजीत संसर्ग वाढू लागला तसतसे गावांनी सुरक्षितता अवलंबली. त्यामुळे तीन महिन्यांहून अधिक काळ कोरोनापासून मुक्त असलेल्या या गावांत धास्ती वाढली आहे. गावातील नागरिकांना भीती वाटत होती ती अखेर खरी ठरली. हातकणंगले तालुक्‍यातील इचलकंजीलगत असलेली तब्बल 9 गावे आणि शिरोळ तालुक्‍यातील 2 गावे आता इचलकरंजीच्या स्थितीमुळे पूर्णपणे लॉक झाले आहेत. परिसरातील 10 गावांमध्ये कोरोनाचे रुग्ण सापडले आहेत. त्याचबरोबर ज्या गावात रुग्ण आढळले नाहीत, त्या गावांनीही आता दक्षता म्हणून लॉकडाउन करण्यास सुरुवात केली आहे. ही गावे झाली पुन्हा "लॉक' - तारदाळ : सुमारे दहा हजारांहून अधिक लोकवस्ती असलेल्या या गावात एक रुग्ण तर गावाशेजारी वसाहतीमध्ये दोन रुग्ण आढळले आहेत. त्यामुळे हे गाव 14 जुलैपर्यंत लॉकडाउन केले आहे. - खोतवाडी : सुमारे 8 हजारांहून अधिक लोकवस्ती असलेल्या या गावाशेजारी वसाहतीमध्ये दोन रुग्ण आढळले आहेत. त्यामुळे हे गाव 14 जुलैपर्यंत लॉकडाउन केले आहे. - अब्दुललाट : सुमारे 12 हजारांहून अधिक लोकवस्ती असलेल्या या गावात इचलकरंजी कनेक्‍शनमधून एक रुग्ण आहे. त्यामुळे हे गाव तीन दिवस लॉकडाउन केले आहे. - चंदूर : इचलकरंजीलगत असलेल्या सुमारे 18 हजारांहून अधिक लोकवस्ती असलेल्या या गावात इचलकरंजी कनेक्‍शनमधून एक रुग्ण तर गावाशेजारी वसाहतीमध्ये 1 रुग्ण आढळला आहे. त्यामुळे हे गाव तीन दिवस लॉकडाउन केले आहे. - कबनूर : सुमारे 45 हजारांहून अधिक लोकवस्ती असलेल्या या गावामध्ये एक रुग्ण तर गावाशेजारी वसाहतीमध्ये अनेक रुग्ण आढळले आहेत. त्यामुळे हे गाव 14 जुलैपर्यंत लॉकडाउन केले आहे. अन्य ठिकाणच्या कनेक्‍शनमधून येथे रुग्ण आढळून आला आहे. - रूई : सुमारे 15 हजारांहून अधिक लोकवस्ती असलेल्या या गावामध्ये इचलकरंजी कनेक्‍शनमधून एक रुग्ण आहे. त्यामुळे हे गाव तीन दिवस लॉकडाउन केले आहे. - साजणी : 8 हजारांहून अधिक लोकवस्ती असलेल्या या गावामध्ये इचलकरंजी कनेक्‍शनमधून एक रुग्ण आहे. त्यामुळे हे गाव पाच दिवस पूर्ण लॉकडाउन केले आहे. दवाखाने व औषध दुकान वगळता येथे डेअरीसह सर्व व्यवहार बंद आहेत. - कोरोची : सुमारे 25 हजारांहून अधिक लोकवस्ती असलेल्या या गावामध्ये एक रुग्ण रुग्ण आढळला आहे. त्यामुळे हे गाव 14 जुलैपर्यंत लॉकडाउन केले आहे. अन्य ठिकाणच्या कनेक्‍शनमधून येथे रुग्ण आढळला आहे.

- टाकवडे : सुमारे 9 हजारांहून अधिक लोकवस्ती असलेल्या या गावामध्ये नांदणी कनेक्‍शनमधून एक रुग्ण आहे. त्यामुळे हे गाव तीन दिवस लॉकडाउन केले आहे.

- इंगळी : इचलकरंजी कनेक्‍शनमधून येथे एक रुग्ण आढळला आहे. गावाने सुरुवातीस पाच दिवस लॉकडाउनचा निर्णय घेतला. मात्र नंतर फक्त बाधित व्यक्ती राहत असलेला भाग

सील केला आहे. दृष्टिक्षेप

- शिरोळ तालुक्‍यातील 30 गावांचा इचलकरंजीशी दैनंदिन संपर्क

- उद्योग-व्यवसायानिमित्ताने नियमित ये-जा

- इचलकरंजीनजीकची 9 तर शिरोळ तालुक्‍यातील 2 गावे लॉक

- दक्षता म्हणून अन्य गावांमध्येही लॉकडाउनला सुरूवात (संपादन : प्रफुल्ल सुतार)

Web Title: 'Unlocked' villages in Ichalkaranji are being 'locked' again