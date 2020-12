कोल्हापूर शहरात बेवारस वाहने  आजपासून जप्त करणार 

कोल्हापूर : शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी आज वाहतूक समितीची बैठक झाली. वर्षानुवर्षे रस्त्यावर असणारी बेवारस वाहने शुक्रवारपासून (ता.25) जप्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच फूटपाथवरील अतिक्रमणे हटविणे, बंद सिग्नल सुरू करणे याला प्राधान्य देण्यावरही बैठकीत भर दिला. शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेत पोलिस निरीक्षक स्नेहा गिरी, शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांच्या उपस्थितीत वाहतूक नियोजन समितीची बैठक झाली. यावेळी प्रादेशिक परिवहन विभागाचे अधिकारी, महापालिका अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे अधिकारी यांचीही उपस्थिती होती. शहरातील वाहतुकीच्या नियोजनासाठी पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे व महापालिका प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांच्या उपस्थितीत नुकतीच बैठक झाली होती.

या बैठकीत शहरातील बेवारस वाहने हटविणे, रिक्षा थांब्यांची पुनर्रचना, नवे सिग्नल कार्यान्वित करणे, अवजड वाहनांना दिवसा शहरबंदी, दिशादर्शक फलक उभारणे, सिग्नलजवळ झेब्रा क्रॉसिंग, रस्त्यावर पट्टे मारणे, फूटपाथवरील अतिक्रमणे हटविणे, आराम बसेसना वाहनतळ उपलब्ध करून देण्याबाबत सूचना केल्या होता. त्या अनुषंगानेही या बैठकीत चर्चा झाली.

Web Title: Unused vehicles will be confiscated from today in Kolhapur city