लग्नास नकार दिल्याने प्रेमविराकडून वाहनांची तोडफोड

कोल्हापूर ः उद्यमनगर येथे मुलीने लग्नास नकार दिल्याच्या रागातून चौघांनी रिक्षासह दोन वाहनांची तोडफोड केली. घडलेल्या या प्रकारामुळे परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. याची नोंद राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात झाली.

गुन्हा दाखल झालेल्या संशयितांची नावे ः प्रथमेश सतिश शिंगे (रा. यादवनगर), अवि सोडेवाला, शुभम लाळगे, गणेश कांबळे अशी आहेत.

याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती, संशयित प्रथमेश शिंगे याची महाविद्यालयात असताना एका मुलीशी ओखळ झाली. त्याने तिच्याकडे लग्न करण्याची मागणी केली. पण तिच्या घरच्यांनी तिला विरोध केला. त्या मुलीचा पाठलाग करून तिलाही विचारणा केली. तरीही नकार मिळाल्यानंतर तो संतप्त झाला. तो शुक्रवारी (ता.11) रात्री साथिदार संशयित अवि सोडेवाला, शुभम लाळगे, गणेश कांबळे असे चौघे जण त्या मुलीच्या दारात गेले. त्यानंतर त्या चौघांनी दारात उभी केलेली रिक्षा व मोटारसायकलची तोडफोड केली. यात सुमारे दहा हजार रूपयाचे नुकसान झाले. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. संबधित मुलीच्या घरच्यांनी याची तक्रार राजारामपुरी पोलिसात दिली. पोलिस ठाण्यात प्रथमेश, अवि, शुभम, गणेश या चौघा संशयिताविरोधात गुन्हा दाखल केला. याबाबत अधिक तपास सहायक फौजदार डी. ठोंबरे करीत आहेत. पाठोपाठ दुसरा प्रकार ः

यादवनगर परिसरात चार दिवसापूर्वी जमावाने दगडफेक करून दोन रिक्षासह मोटारींची तोडफोड केल्याचा प्रकार अद्याप ताजाच असताना हा दुसरा प्रकार घडला. त्यामुळे परिसरात घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.



