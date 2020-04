दुधाळीत पहाटेच फुलतो भाजी बाजार 

कोल्हापूर : दुधाळी मैदानावर भल्या पहाटे भरणाऱ्या भाजी बाजाराला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. शहरालगतच्या ग्रामीण भागातून पहाटे तीनपासूनच भाजीपाला येतो व तेथे सौद्याला प्रारंभ होतो. सकाळी सात वाजता हा बाजार संपतो, पण पहाटे किमान चार ते पाच हजार लोकांच्या गर्दीने दूध आणि मैदानाचा सारा परिसर फुलून जातो. लॉकडाउनच्या पार्श्वभूमीवर हा दुधाळीतला बाजार शहरवासीयांना रोज ताजी भाजी पुरवतो.

लॉकडाउनमुळे शहरातल्या कपिलतीर्थ, पाडळकर मार्केट, ऋणमुक्तेश्वर, शिंगोशी व इतर काही रस्त्याकडेला बसणाऱ्या भाजी मंडई बंद झाल्या आहेत. भाजी उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मार्केटयार्ड येथे भाजी घेऊन जाणे अशक्‍य झाले आहे. त्यामुळे स्थानिक गरजेतून भाजीपाल्याचे सौदे पाडळकर मार्केट येथे निघू लागले व तेथे गर्दी होऊन सोशल डिस्टन्सचा फज्जा उडाल्याचे जवळच्या दुधाळी मैदानात हे व्यवहार होऊ लागले.

प्रत्यक्षात पहाटे अडीच, तीन वाजता सारे शहर झोपेच्या अधीन असते; पण त्याच वेळी छोट्या-छोट्या टेम्पो, रिक्षातून दुधाळी मैदानावर ग्रामीण भागातून भाजीपाला येण्यास सुरवात होते. पहाटे चार वाजता तर दुधाळी मैदान फुलून जाते. मैदानावर महापालिकेने प्रकाशाची व्यवस्था केली आहे; पण संपूर्ण मैदानात प्रकाश पोहोचत नसल्याने निम्मा बाजार मोबाईल टॉर्चच्या प्रकाशात भरतो. विशेष हे की या मैदानात दरासाठी फारशी घासाघीस होत नाही. शेतकऱ्याला लवकर परत जायचे असल्याने तो होलसेल दरात भाजीपाला विकतो. तसेच आता भाजीपाला मूळ विक्रेत्यांबरोबर अन्य नवीनही विक्रेते या व्यवसायात उतरले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा भाजीपाला लगेच विकला जातो. या पहाटेच्या बाजारामुळे दुधाळी मैदानाचे स्वरूपच पालटले आहे. पहाटे सारे मैदान गर्दीने फुलून गेलेले असते. भाज्यांचा ढीग लागलेला असतो. भाज्या नेण्यासाठी आलेल्या लोकांच्या वाहनांची रांग मैदानाबाहेर लागलेली असते. चार-पाच तासांच्या या बाजारात लाखोंची उलाढाल होते व शहरवासीयांना रोज ताजी भाजी लॉकडाउनच्या काळातही मिळते. दुधाळीत पहाटे गर्दी होते, पण प्रत्येकाला मास्कची सक्ती केली आहे. मास्क लावला नसेल तर जाग्यावर दंड होतो. शेतकऱ्याला कोणी दम देणार नाही, यासाठी विशेष लक्ष देतात. एवढेच नव्हे तर सकाळी सातला बाजार उठला की तासाभरात मैदान स्वच्छ करून घेतो.

- राजेंद्र पाटील, मार्केट निरीक्षक दलाली बंद

या बाजाराचा एक फायदा असा की या बाजारातून दलालाला बाहेर काढले आहे. दलालापेक्षा शेतकरी व छोटे विक्रेते आपसात चर्चा करून दर ठरवतात व रोखीने व्यवहार करतात.



