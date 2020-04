शहरात भाजी विक्री  9 ते दुपारी 3 पर्यंतच 

कोल्हापूर : कोवीड 19 च्या संसर्गाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महापालिकेकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. गर्दी होऊ नये म्हणून शहरातील भाजी मंडई बंद केली आहे. महापालिकेने भाजीपाला व फळ विक्रेते यांचे प्रभागनिहाय विकेंद्रित पद्धतीने व्यवस्था केली आहे. मंगळवारपासून (ता.28) सकाळी 9 ते दुपारी 3 पर्यंतच भाजी व फळ विक्री सुरू ठेवण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासन व महापालिकेने घेतला आहे. शहरात महानगरपालिकेतर्फे गर्दी टाळण्यासाठी भाजी मंडई बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी भाजी विक्रीचे प्रभागनिहाय विकेंद्रीकरण केले आहे. प्रत्येक प्रभागात ठरवून दिलेल्या जागेवरच 2 विक्रेत्यांत 30 फूट अंतर ठेवून विक्रीची व्यवस्था केली आहे. याव्यतिरिक्त विक्रेत्यांनी घरोघरी जाऊन भाजी विक्री करण्यासही परवानगी दिली आहे. यापूर्वी महानगरपालिकेने सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत भाजी विक्रीस परवानगी दिली होती, मात्र भाजी खरेदीच्या कारणाने नागरिकांची गर्दी वाढते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी व पोलिस अधीक्षक अभिनव देशमुख यांनी सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 पर्यंतच भाजी विक्रीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजी खरेदीस गर्दी करू नये, ठरवून दिलेल्या वेळेत भाजी खरेदी करावी. दिलेल्या वेळेव्यतिरिक्त भाजी विक्री सुरू ठेवल्यास कारवाई केली जाणार आहे. प्रभागातच भाजी विक्रीचे आवाहन

नागरिकांनीही प्रभागातील भाजी विक्रेत्याकडून भाजी खरेदी करावयाची आहे. महानगरपालिकेने उपलब्ध करून दिलेल्या ईजी ऍपचा वापर करावा. नजीकच्या विक्रेत्याकडून भाजी खरेदी करून जावे. दुसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाउन सुरू झाला आहे. कोरोनाला सर्वांना मिळून हद्दपार करावयाचे आहे. यासाठी सर्व नागरिकांनी घरीच थांबावे, मास्क घालावे, वेळोवेळी साबणाने किंवा सॅनिटायझरने हात धुवावेत स्वत:ची व कुटुंबाची काळजी घ्यावी, सॅनिटायझरचा वापर नेहमी करावा, असे आवाहन महापौर निलोफर आजरेकर व आयुक्त डॉ. कलशेट्टी यांनी केले आहे.

