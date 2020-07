लॉकडाउनमध्ये टेरेसवर पिकवला भाजीपाला 

कोल्हापूर: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाउनच्या काळात हलसवडे (ता. करवीर) येथील सरपंच संगीता प्रफुल कांबळे यांनी टेरेसवर भाजीपाल्याची बाग फुलवली. बागेतून रोज ताजी भाजी मिळते. यातून महिन्याला एक हजार ते दीड हजारांची बचत झाली. पिकावरील कीटकनाशके, रासायनिक खते याचा वापर होत आहे, त्यामुळे भाजीपाला ही प्रदूषित होत आहे, हे लक्षात घेऊन सरपंच कांबळे यांनी शेणखत आणि गोमूत्र वापरून भाजीपाला पिकवला आहे. घराच्या दुसऱ्या मजल्यावर 30 बाय 26 चा टेरेस आहे. पती प्रफ्फुल आणि दोन मुलांनी ही मदत केल्याने ही त्यांची टेरेस गार्डन फुलली आहे. टेरेसवर 10 बाय 10 प्लास्टिक कागद अंथरला. शेतातून काळी माती आणली, त्यात शेणखत गोमूत्र मिसळून वाफे तयार केले. सभोवताली विटा लावल्या. सुरुवातीला मिरची, दोडका, फ्लॉवर रोपे लावली. मोकळ्या प्लास्टिक बादल्या आणून त्यात माती, शेणखत घालून रोपे लावली. टेरेसवर बांबूच्या साह्याने मांडव घातला. जानेवारीत त्यांनी याला सुरवात केली. दीड महिन्यानंतर भाजी सुरी झाली. त्यांना रोज दोडका, वांगी, टोमॅटो, भेंडी, गवार, मिरची, कोथिंबीर, कांदे, मेथी, कारले, बीट, मुळा, फ्लॉवर, पोकळा हा भाजीपाला पिकवला जातो. स्वयंपाक घरातील निघणारा कचऱ्यापासून खतनिर्मिती केली जाते.

एका बादलीत किचन वेस्ट टाकून खत केले जाते. टेरेस गार्डनमधून विषमुक्त भाजीपाला मिळतो. महिन्याला एक ते दीड हजारांची बचत होते आणि मोकळा वेळ निसर्गाच्या सान्निध्यात घालविण्याचा आनंद मिळाला. सर्वांनी अशाप्रकारचा भाजीपाला तयार केला तर आरोग्य चांगले राहील.

- संगीता कांबळे

Web Title: Vegetables grown on the terrace in the lockdown