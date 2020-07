विनाकारण फिरल्यास वाहने जाग्यावर जप्त  ; शहरात मुख्य मार्गावर नाकाबंदी 

कोल्हापूर : लॉकडाउनची काटेकोर अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यात कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे. शहरात प्रवेश करणाऱ्या मार्गासह मुख्य चौकात नाकाबंदी करण्यात येणार आहे. विनाकारण फिरणाऱ्या वाहनानांन जागेवर जप्त करण्यात येणार आहेत. कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी जिल्ह्या प्रशासनाने सोमवारपासून (ता. 20) लॉकडाउन जाहीर केला आहे. त्याच्या बंदोबस्तासाठी जिल्ह्यातील पोलिस यंत्रणा सज्ज आहे. यापूर्वी लागू केलेल्या लॉकडाउन प्रमाणेच या लॉकडाउनचा बंदोबस्त राहणार आहे. सर्व पोलिस ठाण्यातील कर्मचारी, होमगार्ड, जलद कृती दल आदीची मदत बंदोबस्तासाठी घेतली जाणार आहे. शहरात प्रवेश करणाऱ्या मार्गासह मुख्य व रहदारीच्या चौकात नाकाबंदी करण्यात येईल. जिल्ह्यात प्रवेश करणाऱ्या सर्वच मार्गावरील नाकाबंदी अधिक कडक केली आहे. लॉकडाउन काळात शहर परिसरातील सर्वच झोपडपट्टी भागात पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे. सोशल डिस्टन्सिंगचा भंग करणाऱ्यांवर व विनाकारण रस्त्यावर फिरणाऱ्यांवर पोलिसांची करडी नजर राहणार आहे. लाऊड स्पिकरद्वारे प्रबोधन

शहर परिसरात 24 ठिकाणी डाऊल स्पिकरचे पॉईंट तयार करण्यात येणार आहेत. तेथे पोलिस प्रशासनाकडून आदेशाचे पालन, सोशल डिस्टन्सिंगचे व स्वच्छतेचे महत्त्व याबाबत नागरिकांचे प्रबोधन करण्यात येईल. हुज्जत घालणाऱ्यांची छायाचित्रे

विनाकारण रस्त्यावरून फिरणाऱ्यांवर कारवाई करताना त्यांच्याकडून हुज्जत घातली जाते. यातून वादाचे प्रसंग निर्माण होतात. हे टाळण्यासाठी पोलिस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख यांनी कारवाईवेळी संबंधितांची मोबाईलवर छायाचित्रे काढण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्या छायाचित्रा आधारे संबंधितांवर पुराव्यानिशी कारवाई केली जाणार आहे. बंदोबस्ताचे स्वरूप :

*जिल्ह्यातील 31 पोलिस ठाण्यांची मदत

*पोलिस कर्मचारी - 2300

*अधिकारी - 148

*होमगार्ड - 300

*जलद कृती दल - दोन तुकड्या शहर परिसरात 123 ठिकाणी रस्ते सील

शहर वाहतूक पोलिसांकडून शहर परिसरातील 123 ठिकाणचे रस्ते बॅरेकेडस्‌ लावून बंद करण्यात येणार आहेत. त्याचे नियोजन आज पासून सुरू झाले. विनाकारण फिरणाऱ्या वाहधारकांची वाहने जागेवरच जप्त करण्यात येणार आहेत.

लॉकडाउनची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी शहर वाहतूक शाखेने कंबर कसली आहे. शहरातील मुख्य व गर्दीचे मार्ग बंद करण्याच्या कामाला शाखेने सुरवात केली. त्यासाठी जुना राजवाडा, लक्ष्मीपुरी, शाहूपुरी, राजारामपुरीसह करवीर पोलिस ठाण्याचीही मदत घेतली जात आहे. यापूर्वीच्या लॉकडाउनमध्ये विनाकारण फिरणाऱ्यांची साडेसात हजार वाहने जप्त करण्यात आली होती. परिस्थितीची विचार करून त्यांना नाममात्र दंड केला होता. मात्र यंदा तशी भूमिका घेतली जाणार नाही. कारवाईसाठी आठ क्रेनही तैनात आहेत.

