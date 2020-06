गोमास वाहतुकीच्या संशयावरून बेळगावात पेटविले वाहन...

बेळगाव - गोमासाची वाहतूक करण्यात येत असल्याच्या संशयावरून गेल्या आठ दिवसापासून शहरात सातत्याने वाहने अडवून पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात येत आहेत. मात्र, शुक्रवार (ता.5) जनावरांच्या मांसाची वाहतूक करणारे वाहन अज्ञातानी पेटवून दिले आहे. ही घटना कर्ले बेळवटी रोडवर घडली असून आज सकाळी हा प्रकार उघडकीस येताच परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बेळगावातून गोव्याला गोमासाची वाहतूक करण्यात येत असल्याच्या संशयावरून हिंदुत्ववादी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांकडून तशी वाहणे अडवून ती पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात येत आहेत. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यातच काल रात्री अज्ञातानी मांसाची वाहतूक करण्यात येणारे वाहन कर्ले बेळवटी मार्गवर रोखून पेटवून देण्यात आले. आज सकाळी ही घटना उघडकीस येताच घटनास्थळी बघ्यांची गर्दी झाली होती.

Web Title: Vehicles set on fire in Belgaum on suspicion of transporting beef