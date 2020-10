क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या पडताळणी कटकट संपणार

कोल्हापूर : खेळाडूंच्या क्रीडा प्रमाणपत्रांची पडताळणी झाल्याची माहिती शासनाच्या क्रीडा खात्याच्या वेबसाईटवर ऑनलाईन पाहण्याचा मार्ग उपलब्ध होत आहे. त्याकरिता राज्यभरातील क्रीडा उपसंचालक कार्यालयांत डाटा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. परिणामी शासकीय व निमशासकीय जागांच्या भरती प्रक्रियेत निवड झालेल्या खेळाडूंच्या प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी एका क्‍लिकवर करता येणार आहे.

क्रीडा प्रमाणपत्रांची पडताळणी हा खेळाडूंसाठी डोकेदुखीचा, तर शासनासाठी सक्तीचा विषय आहे. प्रमाणपत्राची पडताळणी कधी होणार, याची निश्‍चित माहिती मिळत नसल्याची खेळाडूंची तक्रार आहे. एखादा खेळाडू राज्यस्तरीय स्पर्धा ज्या जिल्ह्यातून खेळला आहे. तेथील जिल्हा क्रीडा कार्यालयाकडून त्याची माहिती मिळविण्यात अन्य जिल्हा क्रीडा कार्यालयाला प्रतीक्षा करावी लागते. ही कटकट आता संपणार आहे. त्याचबरोबर खेळाडूंना त्यांचे प्रमाणपत्र पडताळणी झाले आहे की नाही, याची माहिती वेबसाईटवर मिळणार आहे.

खेळाडूंना शासकीय नोकरीत पाच टक्के आरक्षणाचा निर्णय 2005ला झाला. राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या खेळाडूंना या निर्णयाने नोकरीची शाश्वती मिळाली. शैक्षणिक पात्रतेनुसार त्यांना 'अ' ते 'ड' गटापर्यंतच्या पदांवर काम करण्याची संधी उपलब्ध झाली. मात्र, प्रमाणपत्रांची पडताळणीखेरीज त्यांच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब होत नाही.

राज्यभरातील क्रीडा उपसंचालक कार्यालयांना 2016 ला प्रमाणपत्र पडताळणीचे अधिकार सोपविण्यात आले. कोल्हापूर विभागाचा विचार करतात 2 हजार 984 प्रमाणपत्रांची पडताळणी झाली आहे. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील खेळाडूंच्या प्रमाणपत्रांचा यात समावेश आहे. केवळ संघटनेच्या 10 प्रमाणपत्रांची पडताळणी होणे अद्याप बाकी आहे. याबाबत क्रीडा उपसंचालक माणिक ठोसरे म्हणाले, "प्रमाणपत्र पडताळणीची सर्व माहिती एकत्रित करून ती ऑनलाईन उपलब्ध केली जाणार आहे. त्यामुळे खेळाडूंना प्रमाणपत्राची पडताळणी झाली आहे की नाही ते समजेल. त्यांच्या फायद्याची ही बाब आहे." कोल्हापूर विभागातील वर्षनिहाय प्रमाणपत्र पडताळणीची आकडेवारी अशी :

2016-17 - 22

2017-18 - 881

2018-19 - 1268

2019-20 - 585

2020 - 238



Web Title: Verification of sports certificates will end soon