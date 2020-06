20 उंबऱ्यांच्या गावाला भीतीने घेरलेय

करंजफेण (कोल्हापूर) ः मरळे (ता. शाहूवाडी) येथील संस्थात्मक अलगीकरण कक्षातील एकाचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने पंचक्रोशीत खळबळ उडाली. काल रात्री उशिरा पेरीड येथील केंद्रावर संबंधित रुग्णाला नेले. गावात उद्यापासून सात दिवसांचा लॉकडाऊन पाळण्याचा निर्णय कोरोना प्रतिबंधक ग्राम समितीने घेतला आहे. तब्बल बारा दिवसांनी आलेला पॉझिटिव्ह अहवाल अन अलगीकरण कक्षातील अन्य 20 साथीदार भीतीच्या छायेत आहेत. मरळे येथील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र अन दोन स्वतंत्र खाजगी इमारत अशा तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी अलगीकरण केले आहे. सर्वजण कामानिमित्त मुंबईत वास्तव्यास असतात. दरम्यान ग्राम समितीच्या बैठकीला सरपंच अलका चव्हाण, उपसरपंच विलास सुतार, सदस्य लक्ष्मण कांबळे, बळीराम पाटील, उज्वला पाटील, पोलिसपाटील दीपक पाटील, माजी सरपंच आनंदा पाटील, संगणक परिचालक सचिन पाटील, ग्रामसेवक संभाजी चौगले, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष सुनिल पाटील, मुख्याध्यापक विशाल हारगुले, अध्यापक विलास गुरव, आशा सेविका सुवर्णा पाटील,आरोग्य सेविका मनीषा चोपडे,सामाजिक कार्यकर्ते रंगराव चव्हाण,भगवान पाटील,युवराज सुतार आदी उपस्थित होते.

Web Title: The village of 20 thresholds is surrounded by fear