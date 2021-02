फोटोमध्ये दडलंय काय ? राजकारणातले एकमेकांचे विरोधक कधीकाळी होते जीवलग

कोल्हापूर : एकेकाळचे जीवलग मित्र; पण आता वेगवेगळ्या राजकीय दिशेला असलेल्या दिग्गजांचा श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज यांच्यासोबत असलेला एकत्रित फोटो सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. अर्थात याला निमित्त आहे ते खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्या काल झालेल्या वाढदिवसाचे आणि त्यात हा फोटो जुना असला तरी तो त्यांच्याच वाढदिवसाचा आहे. त्या वेळी वाढदिवसाच्या निमित्ताने एकत्र आलेल्या या दिग्गज राजकीय नेत्यांच्या आजच्या राजकीय वाटा मात्र वेगवेगळ्या झाल्या आहेत. हा फोटो किती वर्षांपूर्वीचा आहे याची माहिती नाही; पण त्यात खासदार संभाजीराजे वाढदिवसाचा केक कापत असताना त्यांच्या उजव्या बाजूला माजी खासदार धनंजय महाडिक तर डाव्या बाजूला माजी आमदार चंद्रदीप नरके, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील व संभाजीराजे यांचे धाकटे बंधू माजी आमदार मालोजीराजे असे क्रमाने उभे आहेत. या सर्वांचा हा ऐन उमेदीतील फोटो आहे, त्यातही या सर्वांचा त्यावेळचा पोशाख बघितला तर ‘कॉलेज लाईफ’चा फिल त्यात आहे. हे सर्वजण एकेकाळचे जीवलग मित्र. त्यानंतर कोण लोकसभेत तर कोण विधानसभा, राज्यसभेत पोहचला पण त्या काळात एकत्र असलेल्यांच्या राजकीय वाटा मात्र वेगळ्या झाल्या. हेही वाचा - कोल्हापूर : चंदगडचा खेळे लोककला प्रकार तुम्हांला माहित आहे का ? - महाडिक राष्ट्रवादीतून खासदार झाले आणि आता भाजपात आहेत. नरके मूळचे काँग्रेसच्या विचारसरणीचे; पण पर्याय नसल्याने शिवसेनेत गेले आणि सलग दोनवेळा आमदार झाले. मालोजीराजे मूळचे राष्ट्रवादीत पण निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी त्यांचा काँग्रेस प्रवेश झाला आणि शहरातून ते काँग्रेसच्या तिकिटावर आमदार झाले. सतेज पाटील यांनी विधानसभेची पहिली निवडणूक अपक्ष लढवून जिंकली; पण पाठिंबा काँग्रेसला दिला, तेव्हापासून ते काँग्रेसमध्येच आहेत. काळाच्या ओघात महाडीक-सतेज पाटील यांच्यात राजकीय वाद सुरू झाला. मालोजीराजे राजकारणापासून अलिप्त राहीले. संभाजीराजे यांना राष्ट्रपतीच्या कोट्यातून खासदारकी मिळाली तर नरके विधानसभेच्या निवडणुकीत पराभूत झाले. संपादन - स्नेहल कदम

Web Title: viral photo on social media the old photo of kolhapuri political leaders