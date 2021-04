मुश्रीफ आणि सतेज पाटील यांची आवाडे पिता पुत्रासोबत बंद खोलीत चर्चा; काय ठरलं?

इचलकरंजी (कोल्हापूर) : गोकूळ दूध संघ आम्ही चांगला चालवू, दुध उत्पादकांना न्याय देवू, त्यासाठी या निवडणूकीत सहकार्य करा, असे साकडे आज मंत्री हसन मुश्रीफ व सतेज पाटील यांनी आवाडे पितापुत्रांना घातले. तर आपली भूमिका पुढच्या आठवड्यात जाहीर करु, अशी भूमिका आमदार प्रकाश आवाडे यांनी भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना जाहीर केली. या दोन्ही मंत्र्यांनी आज सांयकाळी आवाडे निवासस्थानी भेट देवून माजी खासदार कल्लाप्पाण्णा आवाडे व आमदार आवाडे यांच्याशी बंद खोलीत सुमारे अर्धा तास चर्चा केली. आमदार आवाडे यांनी दोन दिवसांपूर्वी गोकूळ निवडणूकीत तिसरे पॅनेल तयार करणार असल्याची घोषणा केली होती. त्या पार्श्‍वभूमीवर या भेटीला अधिक महत्व आले आहे. सुरवातीलाच मंत्री मुश्रीफ यांनी भेटीमागचा उद्देश स्पष्ट केला. या निवडणूकीत विरोधी राजर्षी शाहू आघाडीला सहकार्य करावे, अशी विनंती केली. त्यावर कल्लाप्पाण्णा आवाडे यांनी कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर निवडणूक बिनविरोध करा, अशी सूचना केली. पण उमेदवारी संख्या व सद्यस्थीती पाहता ही निवडणूक बिनविरोध होणार नाही, असे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर बंद खोलीत सुमारे अर्धा तास दोन्ही मंत्री आवाडे पितापुत्रांशी चर्चा केली. या संदर्भात मंत्री मुश्रीफ यांच्याशी पत्रकारांनी संवाद साधला. कल्लाप्पाण्णा आवाडे यांनी आम्हाला आशिर्वाद दिला असून आमदार आवाडे यांचीही साथ मिळेल, अशी अपेक्षा आहे, असे स्पष्ट करीत आमदार आवाडे व माजी खासदार राजू शेट्टी यांना सोबत घेतल्याशिवाय जिल्ह्याचे राजकारण करता येत नाही, असेही ते यावेळी म्हणाले. तिसरे पॅनेल उभा करण्याबाबत आवाडे यांच्या भूमिकाबाबत विचारले असता त्यांची समजूत घातल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी राहूल आवाडे, विलास गाताडे, नगरसेवक मदन कारंडे, प्रकाश मोरे, संजय कांबळे, शशांक बाचवकर, अमित गाताडे, बाळासाहेब कलागते, दीपक सुर्वे, प्रकाश सातपूते आदी उपस्थीत होते. दरम्यान, दोन्ही मंत्र्यांनी आमदार राजू आवळे यांचीही धावती भेट घेतली. गोकूळ दुधाचीच कॉफी द्या आवाडे यांच्याकडून आदरातिथ्य करतांना चहा की कॉफी घेणार याबाबत मंत्र्यांना विचारण्यात आले. त्यावेळी मंत्री मुश्रीफ यांनी कॉफी चालेल, असे सांगितले. तर मंत्री पाटील यांनी गोकूळ दुधाचीच कॉफी द्या, असे सांगताच उपस्थितांनी त्यांना हसून दाद दिली. तुम्ही आमच्यापेक्षा सिनियर आमदार आवाडे यांनी मंत्री मुश्रीफ यांना कल्लाप्पाण्णा आवाडे यांच्या शेजारी खुर्चीवर बसण्याची विनंती केली. त्यावर तुम्ही सिनियर आहात, माझ्या आगोदर तुम्ही आमदार व मंत्री झाला आहात, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगत आमदार आवाडे यांचा एकप्रकारे सन्मान केला. "उद्या छाननीची प्रक्रिया पार पडल्यानंतर निवडणूकीचे नेमके चित्र स्पष्ट होणार आहे. त्यानतंर चर्चा करुन पुढील आठवड्यात आपली नेमकी भूमिका स्पष्ट करणार आहे."

- आमदार प्रकाश आवाडे

Web Title: visit hasan mushrif and satej patil on awade in ichalkaranji in kolhapur