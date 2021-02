मतदार याद्या प्रथमच  फोडणार ऑनलाईन प्रसिद्ध 

कोल्हापूर : महापालिकेच्या होणाऱ्या निवडणूक प्रक्रियेतील एकेक टप्पे पूर्ण करण्याकडे राज्य निवडणूक आयोगाचा प्रयत्न सुरू आहे. मतदार याद्या बनविण्याचे काम सुरू होणार असून, यंदाच्या निवडणुकीसाठी प्रथमच ऑनलाईनद्वारे मतदार याद्या फोडणार आहेत. त्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाकडून महापालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे, अशी माहिती उपायुक्त निखिल मोरे यांनी आज दिली. महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रभाग आरक्षण सोडत 21 डिसेंबरला जाहीर केली. आरक्षण सोडतीसोबत प्रभागरचनाही जाहीर केली होती. प्रभागरचना आणि आरक्षण सोडतीवर आक्षेप, हरकतीची सुनावणी घेतली. त्यात फारसे बदल केले नसल्याने निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांचा कार्यक्रम जाहीर केला. 16 फेब्रुवारीपर्यंत मतदार याद्या फोडण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. 81 प्रभागांची मतदार यादी ऑनलाईन माध्यमातून केली जाणार आहे. यादी कशाप्रकारची असेल, ती कशी बनवायची, डाउनलोड करायची, याचे प्रशिक्षण महापालिका अधिकाऱ्यांना राज्य निवडणूक आयोगाद्वारे दिले जाणार आहे. अशा पद्धतीने प्रथमच ऑनलाईन मतदार यादी बनविण्यात येणार आहे. एका विभागीय कार्यालयांतर्गत 20 प्रभाग असून, प्रभागातील मतदार यादी बनवावी लागणार आहे. यात बारकावेही तपासले जाणार आहेत. प्रत्येक विभागीय कार्यालयाचा उपशहर अभियंता दर्जाचा अधिकारी या कामावर नियंत्रण ठेवेल. मतदार याद्या प्रसिद्ध कार्यक्रम असा :

*प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी प्रसिध्द करणे : 16 फेब्रुवारी

* प्रारूप मतदार यादीवर हरकती व सूचना दाखल करणे : 16 ते 23 फेब्रुवारी

* प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिध्द करणे : 3 मार्च

* मतदान केंद्रांची यादी प्रसिध्द करणे. - 8 मार्च

*अंतिम प्रभागनिहाय व मतदान केंद्रनिहाय मतदार : 12 मार्च

