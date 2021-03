गोकुळसाठी दोन मे रोजी मतदान शक्य

कोल्हापूर : राज्यासह जिल्ह्याच्या राजकीय क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिलेल्या कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) निवडणुकीसाठी दोन मे रोजी मतदान होण्याची शक्‍यता आहे. गुरुवारपासून (ता. 25) या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे. या निवडणुकीचा संभाव्य कार्यक्रम दोन दिवसांत राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाकडे पाठवण्यात येणार आहे. दरम्यान, या निवडणूक प्रक्रियेच्या विरोधात "गोकुळ' च्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवरील सुनावणी मंगळवारी (ता. 23) होत आहे. याचिकेवरील निकालावर संघाच्या निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून आहे. तत्पूर्वीच ही प्रक्रिया सुरू करण्याचा प्रयत्न राजकीय पातळीवर सुरू आहे. प्राधिकरणाकडे कार्यक्रम पाठवल्यानंतर त्याला तातडीने मंजुरी मिळवण्यासाठीही "फिल्डींग' लावण्यात आली आहे. "गोकुळ'ची अंतिम मतदार यादी 12 मार्च रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. उच्च न्यायालयानेही ही प्रक्रिया सुरूच ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार प्राधिकरणाने गेल्या आठवड्यात या निवडणुकीसाठी करवीरचे प्रांताधिकारी वैभव नावडकर यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्याचदिवशी तहसीलदार शरद पाटील व उपनिबंधक (दुग्ध) डॉ. गजेंद्र देशमुख यांची सहायक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर 35 दिवसांचा निवडणूक कार्यक्रम गृहीत धरून संघाच्या निवडणुकीसाठीच्या तारखा निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार गुरुवारपासून (ता. 25) उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया तर 2 मे रोजी मतदान होण्याची शक्‍यता आहे. संभाव्य कार्यक्रम असा ता. 25 ते 31 मार्च - उमेदवारी अर्ज भरणे

ता. 1 एप्रिल - उमेदवारी अर्जांची छाननी

ता. 15 - अर्ज माघारीचा अखेरचा दिवस

ता. 16 - उमेदवारांना चिन्हाचे वाटप

ता. 2 मे - मतदान

ता. 4 मे - मतमोजणी



Web Title: Voting for Gokul is possible on May 2