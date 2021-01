चाला आरोग्यासाठी, स्वच्छ सुंदर रंकाळ्यासाठी उपक्रम

कोल्हापूर : "चाला आरोग्यासाठी, स्वच्छ सुंदर रंकाळ्यासाठी' हा संदेश देण्यासाठी रंकाळा संवर्धन व संरक्षण समिती व अंबाबाई भक्त मंडळातर्फे नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला रंकाळा तलावासभोवती चालत पाच फेऱ्या पूर्ण करण्यात आल्या. 22.6 किलोमीटर अंतर सव्वातीन तासांत पूर्ण करण्यात आले. हा उपक्रम पाच वर्षांपासून राबविला जात आहे.

आज पहाटे परिक्रमेस सुरुवात वीरशैव बॅंकेचे अध्यक्ष अनिल सोलापुरे व विकी महाडिक यांच्या हस्ते झाली. रंकाळा वॉकर्स धोंडिराम चोपडे, अजित मोरे, नाना गवळी, परशुराम नांदवडेकर, उदय गायकवाड, महेश्‍वरी सरनोबत, अमोल गायकवाड, बजरंग चव्हाण आदींनी पाच फेऱ्या पूर्ण केल्या. परिक्रमेत मोठ्या संख्येने लोक सहभागी झाले होते. आमदार चंद्रकांत जाधव, माजी आमदार चंद्रदीप नरके, अशोक देसाई यांच्या हस्ते सहभागी वॉकर्सना रंकाळा समितीतर्फे प्रशस्तिपत्रे देण्यात आली.

परिक्रमेचे संकल्पक धोंडिराम चोपडे यांचा हिंदू युवा प्रतिष्ठानतर्फे अशोक देसाई यांनी सत्कार केला. यावेळी अजय कोराणे, उमेश पवार, दिलीप देसाई, सुधर्म वाझे, सुभाष हराळे, संजय मांगलेकर, प्रा. एस. पी. चौगुले उपस्थित होते. अंबाबाई भक्त मंडळाचे अध्यक्ष संजय साळोखे यांनी प्रास्ताविक केले. रंकाळा समितीचे राजेंद्र पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. विकास जाधव यांनी आभार मानले.

Web Title: Walk for health, clean and beautiful activities at rankala talaw