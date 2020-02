भिंतीला भगदाड पाडून लाटले दीड लाख

गांधीनगर (कोल्हापूर) येथील बाजारपेठेतील अमरदीप टेक्‍स्टाईल्स या दुकानाची टेरेसवरील भिंत फोडून दुकानात प्रवेश करून एक लाख चाळीस हजार रोकड चोरट्यांनी लंपास केली. गुरुवारी पहाटे हा प्रकार झाला. बुधवारी रात्री या दुकानाचे मालक संतोष नंदलाल निरंकारी (रा. निरंकारी कॉलनी, वळीवडे रोड गांधीनगर) दुकान बंद करून घरी गेले. गुरुवारी पहाटे चोरट्यांनी दुकानाची टेरेसवरील भिंत फोडून दुकानात प्रवेश केला. कॅश काउंटरमधील एक लाख 40 हजार रोकड चोरट्यांनी लंपास केली. गुरुवारी दुकान उघडण्यास संतोष निरंकारी आले असता कॅश काऊंटरमधील रक्कम गेल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी दुकानाची पाहणी केली असता चोरट्याने टेरेसची भिंत फोडल्याचे लक्षात आले. त्यांनी याबाबतची फिर्याद गांधीनगर पोलीस ठाण्यात दाखल केली असून गुन्हा नोंद झाला आहे.

