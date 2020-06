इचलकरंजीत पाण्यासाठी वणवण, पाच दिवसांनंतर पाणी

इचलकरंजी : कृष्णा नळपाणी योजनेच्या दुरुस्तीचे काम पूर्ण होण्यास पावसाचा व्यत्यय निर्माण झाल्यामुळे विलंब झाला आहे. त्यामुळे शहरात पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. एक दिवस आड येणारे पाणी आता पाच दिवसानंतर येत असल्यामुळे नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण करण्याची वेळ आली आहे. ऐन उन्हाळ्यात नागरिकांना एक दिवस आड पाणी देण्याची किमया यंदा पालिकेकडून प्रथमच केली. पाणीपुरवठा सभापती विठ्ठल चोपडे यांची भूमिका यामध्ये महत्त्वाची राहिली. सुदैवाने यंदा कृष्णा आणि पंचगा नद्यांनाही मुबलक व स्वच्छ पाणी मिळाले. एक दिवस आड पाणी मिळत असल्यामुळे सुखावलेल्या नागरिकांना मात्र हा आठवडा त्रासदायक गेला. पाण्यासाठी अक्षरशः दाहीदिशा करण्याची वेळ आली. उपलब्ध पाणी साठ्याचा काटकसरीने वापर केला. पण पाच दिवस नळाला पाणी आले नाही. त्यामुळे नागरिक पावसाळा तोंडावर आला असताना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागले. कृष्णा योजनेची नवीन टाकलेली जलवाहिनी कार्यान्वित करण्याच्या कामामुळे शहरात पाणीबाणीचा प्रसंग उद्‌भवला. गळतीच्या प्रश्‍नातून सुटका होण्यासाठी दीड किलोमीटरची नवीन जलवाहिनी टाकली. ही जलवाहिनी जोडण्याचे काम बुधवारी हातात घेतले. त्या दिवसांपासून कृष्णा नदीतून पाणी उपसा बंद केला. तो अगदी आज रविवारी रात्रीपर्यंत बंद राहिला. हे काम करीत असताना पावसाचा अडथळा निर्माण झाला. पावसामुळे वेल्डिंगचे काम करण्यावर मर्यादा आल्या. त्यामुळे कामाचा कालावधी वाढत गेला. त्यातच काळ्यामातीमुळे दलदल निर्माण झाली. त्यामुळे हे काम करताना कसरत करावी लागली. उद्या (सोमवारी) हे काम पूर्ण होईल, अशी आशा पालिका प्रशासनाला आहे. त्यानंतर कृष्णा योजनेतून पाणी उपसा होणार आहे. त्यानंतर पुन्हा एकदा विस्कटलेल्या वेळापत्रकाची घडी बसवावी लागणार आहे. पंचगंगा योजनेचा आधार

शहराला बहुतांशी पाणीपुरवठा कृष्णा योजनेतून होते. पण या योजनेतून पाच दिवस पाणी उपसाच केला नाही. त्यामुळे शहरातील पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक कोलमडले आहे. अशा परिस्थितीत पंचगंगा नदीतून पाणी उपसा केला. त्यामुळे किमान पाच दिवसानंतरही शहरवासीयांना पाणी मिळत आहे. kolhapur

Web Title: Water After Five Days In Ichalkaranji Kolhapur Marathi News