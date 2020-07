खरेदी केलेल्या प्रमाणित स्वॅब कीटचे काय झाले?

कोल्हापूर : राजर्षी शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सुक्ष्मजीव शास्त्र विभागाच्या प्रयोगशाळेत स्वॅब तपासणीसाठी वापरलेली काही कीट प्रमाणित नाहीत. अप्रमाणित कीटमधून केलेली तपासणी अधिकृत मानावी कशी तसेच जिल्हा परिषदेने खरेदी केलेल्या प्रमाणित कीटचे काय झाले, याची चौकशी व्हावी अशी मागणी प्रजासत्ताक संस्थेचे दिलीप देसाई यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केली. देसाई यांनी दिलेली माहिती अशी, कोरोना संसर्ग टाळण्यासाठी लागणारे साहित्य भारतीय आर्युविज्ञान अनुसंधान परिषद, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ और परिवार कल्यान मंत्रालय (आयसीएमआर) संस्थेमार्फत तपासणी केलेली साहित्य तसेच स्वॅब तपासणीची कीट खरेदी करावीत, अशा सूचना केंद्र सरकारच्या आहेत. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी खरेदी केलेली कीट शेंडापार्क येथील सुक्ष्म जीवशास्त्र विभागाच्या प्रगोयशाळेस दिली; मात्र आरसीएमआरआयने प्रमाणित केलेले कीट कोरोना येथील प्रयोगशाळेत चाचणीसाठी वापरली जात नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या सूचनाचे पालन होत नाही. त्यामुळे सध्या वापरली जाणारी किटही अप्रमाणित आहेत का असा संशय आहे तसेच कोरोना स्वॅब तपासणी करणाऱ्यांत काही कर्मचारी प्रशिक्षित नाहीत तरीही ते तपासणी प्रक्रियेत कसे काम करतात सर्व बाबींची चौकशी व्हावी.

मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पालकमंत्री सतेज पाटील व ग्रामविकास मंत्री व हसन मुश्रीफ यांना पाठविले आहे. अशीही माहिती श्री देसाई यांनी दिली आहे. दरम्यान, याबाबत राजर्षी शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. आरती घोरपडे यांच्याशी संपर्क साधला असता सध्या व्हीसीमध्ये असल्याने बोलू शकत नाही या प्रकरणाची माहिती घेऊन बोलेन असे सांगितले.



